Bambino sbranato dai pitbull, l’autopsia conferma: “Frattura alla colonna, trauma cranico e profonde ferite”

Concluso l’esame autoptico sul corpicino del piccolo Francesco Pio, che ha confermato l’enorme ferocia con cui è stato assalito il bambino di appena 13 mesi.

Questa mattina, alle ore 11, si terranno i funerali del piccolo Francesco nella Parrocchia Ss. Giuseppe e Fortunato (Borgo Aversana Battipaglia), mentre prosegue l’inchiesta per accertare le responsabilità di quanto accaduto. Al momento sono cinque le persone indagate.

L’autopsia sul corpo del piccolo Francesco Pio

Una frattura alla colonna vertebrale, un trauma cranico e profonde ferite sul corpo: è quanto emerso dall’autopsia effettuata nel pomeriggio di ieri sul corpo del piccolo Francesco Pio, il bambino di 13 mesi massacrato e ucciso da due pitbull a Campolongo, Eboli.

L’esame autoptico ha confermato la ferocia con cui è stato assalito il bambino, che era in braccio a uno zio quando è stato aggredito dai due molossi, di proprietà di un’amica della mamma. Nonostante gli zii e la mamma stessa abbiano provato a fermare la furia dei due animali, per il piccolo Francesco Pio non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite inferte dai due animali. I motivi che hanno scatenato la furia dei due cani saranno indagati da addestratori e addetti al mestiere.

Intanto proseguono le indagini della Procura di Salerno, per chiarire le responsabilità di una morte tanto terribile quanto assurda. Al momento sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati: si tratta della mamma del piccolo Francesco Pio, dei due zii del bambino e dei proprietari dei pitbull.

Questa mattina, Campolongo si prepara a dare l’ultimo saluto a Francesco Pio. Alle ore 11, saranno celebrati i funerali nella Parrocchia Ss. Giuseppe e Fortunato (Borgo Aversana Battipaglia). Il sindaco di Campolongo ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata di oggi, 25 aprile.