L’imputato dovrà versare 500mila euro di provvisionale ai genitori del bambino, il piccolo Richard, 11 anni all’epoca dei fatti.

Il piccolo stava attraversando un incrocio in sella alla sua bici, quando fu travolto da un’autocisterna e morì sotto gli occhi del fratello maggiore.

Bambino travolto e ucciso da un camion: l’autista condannato a 3 anni e 4 mesi

Il tribunale di Pavia ha condannato l’automobilista che nell’ottobre del 2021 travolse e uccise un bambino di 11 anni con un’autocisterna. La condanna comminata all’imputato è di tre anni e quattro mesi di reclusione per omicidio stradale. L’incidente risale al 2 ottobre 2021 a Voghera, quando l’autocisterna guidata dal 52enne della provincia di Alessandria travolse il piccolo Richard, mentre attraversava l’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e corso Rosselli.

Il giudice ha stabilito che l’imputato debba risarcire le parti civili, con provvisionali immediatamente eseguibili: 500.000 euro ciascuno per la madre e il padre della vittima, e 30.000 euro per le due nonne e la zia del piccolo Richard. Gli avvocati delle parti civili hanno commentato la decisione del giudice, riconoscendo la gravità del danno subito dalla famiglia dell’11enne. L’imputato avrà la patente sospesa per un anno e mezzo e potrà accedere a misure alternative alla detenzione, come la messa alla prova ai servizi sociali.

Le motivazioni della sentenza saranno disponibili tra novanta giorni.

L’incidente in cui perse la vita il piccolo Richard

L’incidente ebbe luogo mentre Richard e suo fratello di 13 anni stavano attraversando l’incrocio in bicicletta, diretti al campo sportivo per l’allenamento di atletica. Il fratello di Richard riuscì ad attraversare, ma la vittima fu agganciata dalle ruote del camion e per lui non ci fu nulla da fare.

Lo scorso sabato, come ogni anno dall’accaduto, i genitori di Richard hanno organizzato una manifestazione in suo ricordo per le strade della città.