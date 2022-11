Barilla e gli insetti nella pasta: è bufera sul video dell’azienda

È bastato un filmato di soli 45 secondi per scatenare una polemica in piena regola. Ci stiamo riferendo al videomessaggio dell’azienda Barilla, che è finito sotto i riflettori mediatici per via del riferimento al consumo di insetti. Com’è possibile immaginare, i giudizi negativi da parte degli utenti della rete verso la nota azienda del settore alimentare non si sono fatti attendere.

Leggi anche: Barilla, 30 milioni per potenziare lo stabilimento di Rubbiano

Barilla e il riferimento al consumo di insetti nel videomessaggio aziendale

Numerose e diversificate le reazioni degli utenti a seguito del videomessaggio della Barilla. C’è, infatti, chi parla di boicottare l’azienda e che invece dice che non comprerà mai più un prodotto della famosa multinazionale. Nel filmato della Barilla si vede l’attore Carmine del Grosso, nei panni di testimonial, che fa alcune considerazioni:

‘Io non ho ancora assaggiato gli insetti, eh, però mi hanno detto che le formiche sanno di nocciole, e i coleotteri di pane integrale. In abbinata sarebbero perfetti per la colazione. Quando ho saputo che gli insetti vengono consumati normalmente in 140 paesi del mondo, ho pensato: ‘Vabbè, sicuramente in altre culture come l’Asia. Invece no, continua l’attore, pure in Europa: in Olanda, in Danimarca per esempio. Tra l’altro, io ci sono stato e, visto come fate la carbonara vi do un consigliuccio: lasciate stare la panna, e provate a mettere dentro qualche insetto. Ne esistono più di 2.000 specie, uno che assomigli al guanciale lo trovate!’

Il videomessaggio si conclude con una domanda da parte dell’azienda: ‘Gli insetti sono diventati di interesse anche in Europa, come fonte di proteine ad alta qualità e a basso impatto ambientale. E tu cosa ne pensi? Come anticipato, la reazione degli utenti della rete non si è fatta attendere. Subito insorti contro l’azienda, la bufera social che ne è derivata ha spinto la Barilla a rimuovere il video.