Barriere architettoniche sulla Roma-Lido, disabile costretto ad attraversare l’Ostiense in sedia a rotelle

Virale è diventato su Instagram un video di Welcome To Favelas, dove si vede una persona disabile in sedia a rotelle attraversare la via Ostiense tra le zone di Ostia Antica e Ostia. Nonostante gli improperi degli automobilisti, il signore è costretto a muoversi in questo modo per poter raggiungere la località balneare del X Municipio di Roma, considerate le barriere architettoniche che vigono oggi sulla linea ferroviaria della Roma-Lido.

Percorre la via Ostiense in sedia a rotelle: la storia di una persona disabile che deve raggiungere Ostia

In esclusiva per questo giornale, abbiamo raggiunto la persona che nei giorni scorsi ha dovuto raggiungere, dalla località di Ostia Antica, Ostia attraversando la strada ad alta percorrenza con la propria sedia a rotelle. Non è impazzito improvvisamente, come qualche guidatore aveva suggerito senza conoscere il problema, ma bensì aveva trovato l’unico modo per raggiungere il territorio lidense non possedendo la macchina e non avendo la possibilità di pagare un taxi o un servizio Uber.

“Colpa delle numerose barriere architettoniche sulla Roma-Lido”

L’uomo ci dice: “Quel giorno dovevo effettuare delle commissioni al centro di Ostia. Prendendo i mezzi pubblici, dalla stazione di Ostia Antica sarei dovuto scendere a Lido Centro, in un viaggio oggi impossibile per noi disabili. I treni, spesso, sono senza passerelle mobili per accedere ai convogli. Aggiungiamoci gli ascensori rotti lungo la linea ferroviaria della Roma-Lido, specialmente a Lido Centro. Se avessi preso il treno sotto competenza di Cotral e Astral, probabilmente sarei rimasto bloccato all’interno della stazione lidense”.

“Così, rischio la vita per andare a farmi visitare a Ostia”

Prosegue disperato il signore: “Ma è normale che a Roma debba vivere così? Sono cosciente di rischiare d’essere travolto sulla via Ostiense, ma come dovrei raggiungere Ostia? Anche con gli autobus, la situazione non migliorerebbe per la mancanza di pedane per i portatori di disabilità, al fine di farci salire sul mezzo. Fortunatamente le mie visite a Ostia non capitano spesso, ma solo in caso di urgenze per le visite mediche”.