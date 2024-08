Benvenuti all’Inferno, oggi Roma sfiora i 40°: allarme per gli anziani e le persone fragili

Temperature infernali a Roma: picco del caldo nelle zone dell’Appia, la Tiburtina e la vasta area del Prenestino

Con l’avvicinarsi al Ferragosto, Roma dovrebbe raggiungere in queste ore l’apice della temperatura più elevata in questo periodo estivo. Se tutto lascia intendere a giornate perfette per prendere il sole in spiaggia e fare i tuffi al mare, potrebbe rivelarsi infernale per tutti quei cittadini che non possono avvicinarsi alla costa romana e soprattutto non tengono in casa dei sistemi refrigeranti come il ventilatore o il condizionatore d’aria.

Un Ferragosto infernale per Roma: cosa dice il meteo

Già da oggi, la temperatura della Capitale dovrebbe sfiorare i 40°. Difficile che si superi quella soglia, in una zona che comunque sarà toccata interamente su tutti i Municipi e larga parte della Provincia con le altissime temperature. Le aree più calde, secondo i meteorologi, saranno quelle del quadrante di Roma Est. Forse anche per la presenza degli incendi in queste zone capitoline, l’area tra l’Appia, la Prenestina e la Tiburtina saranno le più calde di tutta la Città Eterna, con picchi che potrebbero superare anche i 40°.

Le altre zone più calde della Capitale: ecco dove serve tenersi freschi

Il quadrante Est non sarà il solo a preoccupare i cittadini della Capitale. Le temperature saranno molto calde in maniera omogenea su tutta la Città Eterna, con alcuni quartieri che vedranno un riscaldamento più forte in confronto ad altre aree cittadine. Sempre facendo appello alle mappe dei meteorologi, dobbiamo stare molto attenti nella zona di San Giovanni e l’area della Garbatella. L’Eur toccherà temperature elevate, vicine ai 40°, insieme alla zona Ostiense e della Magliana (in quest’ultima, presenti diversi incendi anche attualmente). Segue il Centro Storico, dove i turisti dovranno attrezzarsi, per visitare la Città Eterna, di bevande fresche e mezzi per combattere il caldo. I picchi di caldo dovrebbero toccare anche l’area di Monte Mario e Trionfale, i Parioli e la tutta la zona della Cassia.