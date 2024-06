Benzina e diesel, occhio al prezzo oggi: è il più basso da luglio 2023, ecco quanto costano

Sorpresa per gli automobilisti in Italia: da stamattina il prezzo di benzina e diesel è sceso nei distributori self service

La benzina e il diesel tornano a scendere. Sorpresa per gli automobilisti italiani, che oggi trovano il prezzo del carburante più basso da luglio 2023. Una notizia che arriva in concomitanza all’esito delle elezioni europee, dove il costo del carburante per diversi mesi era stato oggetto di ampio dibattimento e addirittura un’apertura dell’Unione Europea sull’utilizzo delle auto elettriche all’interno degli Stati membri.

Diminuisce il costo di benzina e diesel: ecco le tariffe

La discesa del prezzo è impressionante, specialmente se pensiamo come negli ultimi anni sia oscillato prevalentemente tra gli 1,85 e i 2,20 euro al litro. Oggi, con grande sorpresa dei consumatori al volante o in sella, nei self service il prezzo era tornato a standard che non si osservavano da anni in Italia: 1,70 euro al litro. I consumatori sono tornati a fare benzina non pensando al salasso, tornando a immaginare un carico di 20 euro che permette al proprio veicolo di camminare per diversi giorni.

I costi del carburante in Italia: l’analisi del Ministero delle Imprese

I dati sul prezzo del carburante sono stati immortalati anche dal Ministero delle Imprese e il Made in Italy, che negli ultimi mesi aveva ricevuto le maggiori sollecitazioni a interessarsi sull’argomento. Il prezzo della benzina oggi oscilla intorno agli 1.849 euro al litro, mentre il diesel riusciamo a trovarlo sotto gli 1.70 euro al litro: ovviamente tutto nella modalità di self service, dove non scatta una maggiorazione per la manodopera del benzinaio. Buoni risultati anche per il GPL, che troviamo a 0,708 euro al litro, e il metano, a 1,326 euro al litro. Il GNL quest’oggi era a 1,208 euro al litro.

I costi in Autostrada dei carburanti

Come prevedibile, una lievitazione dei costi avviene in Autostrada. La benzina torna a salire a 1,93 euro al litro, il gasolio a 1,81 euro al litro e il GPL a 0.84 euro al litro. Poi troviamo il metano a 1,44 euro al litro e il GNL a 1,24 euro al litro.