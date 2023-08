Biagio Izzo a Fondi, risate e intrattenimento in piazza De Gasperi con ’Che fine ha fatto l’uomo’

La grande comicità partenopea arriva a Fondi, con lo spettacolo di Biagio Izzo. Il famoso comico napoletano sarà nel Comune pontino la sera 23 agosto, esibendosi davanti alla cittadinanza presso piazza De Gasperi. Un evento che farà sicuramente piacere a tutti gli amanti della risata e soprattutto della commedia all’italiana, con il noto attore pronto a portare sul palco i propri personaggi per far ridere gli spettatori.

Lo spettacolo di Biagio Izzo a Fondi

C’è grande attesa a Fondi per “Che fine ha fatto l’uomo”, lo spettacolo di Biagio Izzo che si terrà il 23 agosto alle 21:00 dinanzi al pubblico delle grandi occasioni. Lo show, che alternerà momenti di comicità a riflessioni universali, si terrà in Piazza De Gasperi e sarà completamente gratuito.

La serata, uno degli eventi di punta del programma estivo “Fondi sotto le stelle”, si propone di allietare le serate dei cittadini e dei numerosi turisti che in questi giorni affollano il litorale, donando un piacevole spettacolo e un momento di spensieratezza nel clou della calda stagione.

Il nuovo spettacolo cabarettistico di Biagio Izzo

Si tratta di uno show inedito anche per i fan più sfegatati del comico, cabarettista commediografo e conduttore televisivo: “Che fine ha fatto l’uomo” è infatti un testo del 2023. Il copione, del resto, come sempre accade negli spettacoli dell’artista napoletano, sarà solo un punto di partenza per momenti di comicità istintiva, improvvisazioni e interazioni con il pubblico.

La grande comicità italiana nuovamente a Fondi

Dopo il grande successo del 2022 di Max Giusti, torna anche quest’anno una serata dedicata alla comicità per ricordare con il sorriso l’estate 2023.

«Dopo musica classica, arte, folklore e storia – commentano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore alla Cultura e al Turismo Vincenzo Carnevale – non poteva mancare una parentesi di risate, comicità e divertimento. Una serata dedicata alla nostra Città per vivere un momento di spensieratezza con leggerezza e allegria e per allietare le vacanze di concittadini e turisti».

L’evento, promosso dal Comune di Fondi con il contributo del Consiglio regionale del Lazio nell’ambito del cartellone estivo “Fondi sotto le stelle”, sarà gratuito ma senza possibilità di prenotazione. Tra platea ai piedi del palco e gradinate potranno comodamente assistere allo spettacolo migliaia di persone.