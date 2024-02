Bimba di 9 anni va in ospedale con dolori alla pancia: arrestato il padre per abusi sessuali

La piccola è stata sentita anche da uno psicologo e il suo racconto sarebbe stato giudicato attendibile.

Un’indagine lampo ha appurato quanto succedeva alla bambina quando restava a dormire a casa del padre, che è separato.

Padre abusa della figlia di 9 anni

Avrebbe abusato della figlia, che non ha ancora compiuto 10 anni, mentre lei dormiva a casa sua. È con questa accusa che un padre 40enne di Palermo è stato arrestato dai carabinieri del capoluogo siciliano. A far partire le indagini sono stati i medici dell’ospedale dei Bambini di Palermo, dove la piccola era stata accompagnata dalla madre per dei fastidi al basso ventre. I sanitari hanno riscontrato delle lesioni compatibili con una violenza sessuale e hanno contattato i carabinieri.

A quel punto è stata avviata un’indagine, che nel giro di poche settimane ha appurato quanto succedeva alla bambina quando restava dal padre a dormire. I genitori della vittima sono in fase di separazione e l’uomo ha lasciato il tetto coniugale. La piccola è stata sentita anche da uno psicologo e il suo racconto sarebbe stato

giudicato attendibile. La procura di Termini Imerese ha chiesto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato, concessa dal giudice per le indagini preliminari.