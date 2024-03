Bimbo autistico allontanato dalla preside durante un evento a scuola, la madre: “Cacciato come un cane”

La preside dell’istituto scolastico in cui si è registrato l’episodio si è scusata per quanto accaduto, spiegando di non aver avuto intenzioni negative, ma di aver forse sbagliato nei modi.

La madre del bambino si è rivolta all’associazione “La battaglia di Andrea” che offre supporto alle famiglie di bambini e ragazzi diversamente abili.

Bambino autistico allontanato durante un evento contro il bullismo

«Ho un dolore dentro, me l’ha cacciato come un cane che stava abbaiando». Sono le parole di rabbia e dolore della madre di un bambino autistico di 11 anni, che frequenta una scuola di Afragola, periferia nord di Napoli. Il figlio sarebbe stato allontanato dalla palestra dell’Istituto durante un evento contro il bullismo.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino, che frequenta la prima media, avrebbe emesso dei suoni durante l’incontro con docenti e studenti. A quel punto la dirigente scolastica avrebbe chiesto all’insegnante di sostegno di riportarlo in classe. Dopo oltre un mese, il video è arrivato alla madre dello studente, che ha deciso di non lasciar finire nel dimenticatoio quanto successo. La donna si è rivolta all’associazione “La battaglia di Andrea” che offre supporto alle famiglie di bambini e ragazzi diversamente abili.

Le scuse della preside

La preside si è quindi scusata per l’accaduto, dicendo di non aver avuto cattive intenzioni, ma di aver forse sbagliato nei modi. Ai microfoni di Sky ha chiesto di desiderare un incontro con i genitori del bambino.

La madre dell’alunno ha anche un altro figlio con problemi di autismo. La donna ha chiesto supporto all’avvocato Sergio Pisani, che ha deciso di sostenerla nella sua battaglia legale. Sulla vicenda si è espresso anche il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ha annunciato una segnalazione al ministro.