Bimbo di 16 mesi ingerisce droga in casa, ricoverato d’urgenza in ospedale

Avrebbe accidentalmente ingerito della droga (probabilmente cannabinoidi) il piccolo di 16 mesi ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia. Ad allertare il 118 sono stati i genitori del bambino, che ha accusato un malore mentre si trovava in casa con loro.

Gli esami clinici hanno confermato l’assunzione di sostanza stupefacente. Dopo i primi accertamenti, il bambino è stato dichiarato fuori pericolo. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il piccolo è figlio di una coppia che vive nel Foggiano.

I carabinieri dell’Arma hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dei fatti e chiarire se il piccolo abbia accidentalmente ingerito la sostanza stupefacente o se possa esserne venuto a contatto in altro modo. I genitori – un 40enne straniero e una 20enne italiana – da tempo sono seguiti dai servizi sociali, perché il contesto in cui vivono è molto particolare.