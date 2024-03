Bimbo di 2 anni muore mentre fa il bagnetto, disposta l’autopsia

La mamma ha riferito di averlo lasciato un attimo mentre faceva il bagnetto e di averlo trovato, esanime, a terra.

Sarà l’esame autoptico a chiarire come sia morto il bambino e se via sia stata, o meno, omessa sorveglianza da parte della madre.

Bambino di due anni morto a Vicenza

Dramma a Longare, nel Vicentino, dove un bambino di appena due anni è morto mentre faceva il bagnetto nella vasca di casa. Il piccolo era con la mamma, che ha riferito di essersi allontanata un attimo dal bagno, e al suo ritorno avrebbe trovato il figlio, esanime, sul pavimento.

Ha provato a rianimarlo, in attesa che arrivassero gli operatori del 118, che nulla hanno potuto fare, se non constatare il decesso del piccolo. Sarà ora l’esame autoptico a chiarire come sia morto il bambino e se vi sia stata, o meno, un’omessa sorveglianza da parte della madre. La prima ipotesi è quella di un malore improvviso, ma la certezza di quanto accaduto arriverà soltanto dai risultati dell’autopsia.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Vicenza.