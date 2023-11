Bioparco Roma, “Famo alla Romana”: dal 20 al 24 novembre biglietti scontati per i residenti romani

Dal 20 al 24 novembre 2023, la struttura del Bioparco di Roma offre ai residenti della città eterna un’occasione imperdibile per visitare il parco a metà prezzo. Con la promozione “Famo alla romana!”, infatti, i biglietti d’ingresso sono scontati del 50%. Un’occasione imperdibile per le famiglie romane, da cogliere al volo per portare i vostri figli a vedere i molteplici animali all’interno del parco.

Bioparco Roma, arriva la promozione “Famo alla Romana”

L’offerta è valida per tutti i residenti a Roma, dai bambini agli adulti che vivono qui. Per usufruirne di questa promozione, infatti, è sufficiente presentare alla cassa del parco un documento d’identità valido che attesti la residenza nella Città Eterna. Il Bioparco di Roma è un’istituzione cittadina all’interno di Villa Borghese, che ospita oltre 1.000 animali di 220 specie diverse. Il parco si estende su una superficie di 17 ettari e offre ai visitatori un’esperienza unica e immersiva nella natura, permettendo soprattutto ai più piccoli di conoscere da vicino i propri animali preferiti e di scoprirne altri.

Cosa vedere al Bioparco Roma di Villa Borghese

Tra le attrazioni del Bioparco che possiamo vedere al suo interno, si possono menzionare tranquillamente:

L’area dedicata ai bambini, con giochi e attività educative

Le aree pic-nic, per un pasto all’aperto

I progetti di conservazione ambientale, che contribuiscono alla salvaguardia della biodiversità.

L’importante obiettivo di “Famo alla Romana” per scoprire l’immenso parco di Villa Borghese

La promozione “Famo alla romana!” è un’occasione unica per scoprire il Bioparco di Roma a un prezzo speciale. Approfittatene per trascorrere una giornata all’insegna della natura e del divertimento nel cuore della città eterna. Queste sono le indicazioni per ottenere la promozione per entrare con lo sconto al Bioparco di Roma: