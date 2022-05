Blitz dei Carabinieri a Termini: oltre 150 persone identificate (FOTO)

Roma. Non si fermano le attività di controllo delle forze dell’ordine aventi come obiettivo quello di contrastare i reati predatori e di degrado urbano. Quest’oggi, ‘sorvegliata speciale’ la stazione Termini e le sue immediate vicinanze, nonché le zone del centro storico che con il prim caldo vengono prese d’assalto dai turisti.

Controlli dei Carabinieri alla stazione: il bilancio

Presso il principale scalo ferroviario della città, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno identificato oltre 150 persone, 7 delle quali denunciate e 8 sanzionate.

Inoltre, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma e altre 5 per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria. Denunciata anche una giovane turista trovata in possesso di un coltello.

Altri 5 cittadini, tutti senza fissa dimora, sono invece stati sanzionati per un totale di 600 euro a causa della violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area.

Sanzionati anche 3 ambulanti

I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno poi sorpreso e sanzionato per la vendita ambulante abusiva, 3 cittadini del Bangladesh che tentavano di vendere, senza autorizzazioni prodotti privi di marchi. Sequestrati centinaia di articoli tra powerbank, cavi Usb, cuffie, aste selfie, anelli e bracciali.

Infine, i militari della Compagnia Roma Centro hanno anche identificato 104 persone ed eseguito verifiche presso decine di attività commerciali nelle zone adiacenti a Campo dè Fiori e nel rione Monti. Un 39enne cubano è stato segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma perché trovato in possesso di marijuana, per uso personale.