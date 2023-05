Bollo auto 2023: ecco chi dovrà rinnovarlo entro il 31 maggio e perché

Tempo di bollo auto per gli automobilisti di tutta Italia, dove per alcuni di loro sarà necessario rinnovarlo entro la giornata di mercoledì 31 maggio 2023 per non incorrere in severe sanzioni amministrative. A dover rinnovare il bollo entro la data che abbiamo indicato sopra, infatti, saranno tutte quelle persone a cui tale documentazione è scaduta lo scorso aprile 2023 e che devono quindi quanto prima porre rimedio. Il sistema utilizzato per questa funzione, infatti, riprende il meccanismo ordinario di riscossione che prevede il pagamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della scadenza avvenuta: in questo caso, l’ultimo giorno del mese di maggio 2023 per tanti italiani.

Il pagamento del bollo auto nel 2023

Il rinnovo del bollo per la propria automobile, può avvenire in diverse maniere. Tra queste, ricordiamo infatti:

Poste Italiane, mediante il pagamento online allo sportello o attraverso gli altri canali messi a disposizione;

Delegazioni ACI;

Agenzie Sermetra;

punti vendita Mooney;

punti vendita Lottomatica;

altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (come Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service e altre ancora);

banche e altri operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, Punti vendita Mooney, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.);

tramite pagoBollo on line, il servizio online di ACI denominato Bollonet. Questa possibilità è prevista in tutte le regioni tranne che in Calabria e Veneto.

Tutte le scadenze di quest’anno

Per quello che riguarda le scadenze legate all’anno 2023, troveremo le seguenti date: