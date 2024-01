Bonus bollette, cambiano i requisiti: le nuove regole

Riconfermato il Bonus Bollette per l’anno 2024: ecco a chi è destinato dalla Legge di Bilancio e come cambia dal passato.

Lo avevamo annunciato ieri, con un cambio di regole per l’erogazione del Bonus bollette in confronto allo scorso anno. Ancora una volta, il Governo di Giorgia Meloni ha voluto guardare le fasce meno abbienti del Paese, in un aiuto che promette di aiutare queste persone con il pagamento delle bollette. Nonostante i rincari stiano lentamente scemando, ancora troppe persone trovano difficoltà a saldare questi pagamenti.

Come cambia il Bonus Bollette nel 2024

La prima innovazione arriva sul riconoscimento del reddito patrimoniale, con la soglia che viene ulteriormente abbassata in confronto allo scorso anno. Se ricordiamo, l’aiuto nel 2023 spettava alle persone fino a 15 mila euro con l’Isee e 30 mila euro se tenevano a carico almeno quattro figli. Il parametro da quest’anno sarà ridotto con un netto dimezzamento, in quanto dai 9.530 euro annui fino ai 20 mila per le famiglie con almeno quattro figli al proprio carico.

Bonus bollette 2024: cosa ci possiamo pagare?

Come specificato nella Legge di Bilancio, gli aiuti si applicano alle forniture domestiche per l’energia elettrica, il gas e l’acqua. Per quello che concerne il bolletta della luce, fino a febbraio 2024 rimarrà in vigore il bonus elettrico per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024. Qui i contributi saranno variabili secondo la Legge di Bilancio, con cifre che dipendono dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Come cambia la richiesta del bonus bollette?

Per ricevere l’agevolazione nel 2024, sono cambiate le regole attorno alla richiesta. In tal senso, le persone interessate non dovranno più fare domanda come invece avveniva nel 2023. L’INPS invierà automaticamente tutte le informazioni necessarie all’Autorità Regionale per l’Energia, Reti e Ambienti. Sempre dal portale dell’INPS, le singole persone o le famiglie interessate potranno vedere se saranno beneficiarie del bonus per l’anno corrente. Basterà andare sulla sezione “cerca le tue dichiarazioni” e inserire il proprio codice fiscale di riferimento per aprire la propria modulistica.