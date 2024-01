Bonus bollette dipendenti 2024: come funziona, importo, a chi spetta

Il Governo guidato dalla premier Giorgia Meloni riconferma il Bonus Bollette per i dipendenti in questo 2024.

Arriva l’ufficialità per il bonus bollette dei dipendenti, che il Governo Meloni ha deciso di rinnovare anche per questo 2024. Le regole per questo aiuto di stato dedicato ai lavoratori sono state evidenziate all’interno della nuova Legge di Bilancio, che oltre a ridefinire i regolamenti dietro questo benefit ha incluso anche nuovi rimborsi, come quello sulla bolletta di gas, luce e acqua.

Il bonus bollette per i dipendenti nel 2024

Facendo affidamento alla lettura della Legge di Bilancio 2024, le regole del bonus bollette s’ispirano a quelle operate anche nella sessione dello scorso anno. Come nel 2023, i datori di lavoro possono riconoscere dei benefici fiscali al fine di pagare le bollette, includendo l’importo erogato o rimborsato nei beni esenti dall’Irpef.

Come funziona il bonus bollette per i dipendenti

Secondo le regole stabilite nella nuova Legge di Bilancio, l’importo massimo erogabile da un datore di lavoro è pari a 1.000 euro, che dovrà dare alla maggioranza dei propri dipendenti aziendali. Nelle eccezioni però la soglia si alza a 2 mila euro, come nel caso dei dipendenti con figli a carico. Una riduzione in confronto allo scorso anno, dove alla stessa categoria spettavano 3 mila euro.

Il bonus bollette per i dipendenti: l’azione dei datori di lavoro

La norma inserita nella Legge di Bilancio 2024, evidenzia come non tutti i datori di lavoro sono obbligati a concedere il bonus bollette per i propri dipendenti. Infatti, la regola esplicita come il bonus bollette sia a discrezione del singolo datore di lavoro. In tal caso, il datore può decidere di erogare la somma nelle buste paga, con somme specifiche per coprire i costi delle bollette.

A chi è destinato il bonus bollette?

Facendo riferimento alla circolare numero 35/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, le somme erogate dal datore di lavoro riguardano tutte quelle utenze domestiche relative agli immobili a uso abitativo posseduti o detenuti da un proprio dipendente, una sua coniuge o un familiare con cui vive.