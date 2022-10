Bonus di 150 euro e il reddito di cittadinanza a novembre: ecco quando arrivano i pagamenti, le date

Sono uscite le date per il bonus di 150 euro reddito di cittadinanza per novembre 2022. I pagamenti saranno diluiti in più giornate, in una metodologia che non permetterà a tutte le persone interessate di ricevere l’aiuto nello stesso giorno. La somma sarà pagata in automatico sulla carta Rdc insieme alla mensilità di novembre 2022. A oggi, tutti i beneficiari si chiedono quando arriverà questo tipo di aiuto, previsto come una tantum dal legislatore, con gli Aiuti Ter, contro il caro bollette.

Ricordiamo che il sussidio, funziona similmente a quello di 200 euro del primo decreto Aiuti. I destinatari sono gli stessi, quindi:

lavoratori dipendenti

pensionati

percettori di NASPI e Dis-coll

percettori di redditi di cittadinanza

titolari di rapporti collaborazione coordinata continuativa

lavoratori autonomi con o senza partita IVA

lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

lavoratori dello spettacolo

incaricati alle vendite a domicilio.

Per il percepimento del bonus, è cambiato il requisito reddituale. Per i dipendenti è richiesto che la retribuzione imponibile del mese di novembre 2022 non risulti superiore a 1.538 euro. Per le altre categorie è necessario che il reddito personale anno 2021 non risulti superiore a 20.000 euro (invece che 35.000 euro previsto per il bonus 200 euro).

Quando arriva il bonus?

Il bonus 150 euro reddito di cittadinanza, coma i 200 euro di luglio, sarà pagato in automatico dall’INPS (quindi, senza dover fare alcuna richiesta). L’importo sarà accreditato a novembre 2022 insieme alla ricarica sulla carta Rdc del mese. Questo vuol dire:

per chi ha fatto domanda reddito di cittadinanza ad ottobre 2022 oppure ad ottobre 202 lo ha rinnovato, riceverà la ricarica del sussidio, e quindi, anche dei 150 euro, a partire dal 15 novembre 2022

coloro che, invece, risultano già percettori del reddito di cittadinanza, la ricarica del mese di novembre 2022 (insieme al bonus 150 euro) sarà entro il 27 novembre 2022.

Per verificare l’accredito (e, quindi, il saldo) sulla carta Rdc del mese esistono diverse modalità. In tale situazione, per esempio, è possibile fare l’estratto a qualsiasi sportello ATM presente fuori dagli uffici postali o recarsi dall’operatore all’interno dell’ufficio stesso. Oppure è anche possibile chiamare il numero verde 800 666 888. In questa seconda ipotesi è richiesto di inserire il numero di 16 cifre presente sul frontale della carta e seguire le istruzioni della voce registrata.

Accorgimenti sulle modalità di saldo

Va ricordato che il bonus 150 euro sarà automatico (e pagato dall’INPS) a novembre anche per pensionati, percettori di NASPI e disoccupazione agricola. Anche i dipendenti non dovranno fare domanda. Questi lo riceveranno in busta paga direttamente dal datore di lavoro. Tuttavia, dovranno presentare in azienda il modello autocertificazione bonus 150 euro busta paga, con cui il lavoratore auto dichiara di possedere tutti i requisiti. Non dovranno fare domanda bonus 150 euro colf e badanti. Infatti, sarà riconosciuto in automatico, nel rispetto dei requisiti a quei lavoratori domestici che hanno fatto richiesta anche per il bonus 200 euro (scaduta il 30 settembre 2022).