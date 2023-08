Bonus energia a Roma, prorogati i termini per presentare domanda

Continua l’azione del Governo per il bonus energia. In sinergia con il Campidoglio, almeno a Roma è stato prorogato il periodo per consegnare la domanda al fine di ottenere gli aiuti. Soldi che, nella pratica, aiuterebbero i nuclei familiari più fragili a pagare le bollette dell’energia, ovvero gas ed elettricità. Con il prolungamento dei termini di scadenza per le domande, l’ultimo giorno per consegnare le documentazioni al Comune sarà nella giornata di venerdì 11 agosto 2023.

In cosa consiste il bonus energia a Roma?

Nella Capitale, il bonus energia potrebbe rivelarsi un forte aiuto per tantissime famiglie che vivono situazioni di fragilità economica e sociale. L’assegno dato dal Comune capitolino, infatti, si attesta sui 150 euro, che dovranno essere utilizzati dai cittadini per pagare le bollette dell’energia all’interno della propria casa. In tal senso, si parla delle utenze domestica in campo di energia elettrica.

Soddisfatta la richiesta fatta dai cittadini

Davanti al rincaro delle bollette, che ormai ha preso piede da più di un anno, i cittadini hanno chiesto un aiuto sostanziale ai servizi sociali del Comune di Roma Capitale. A chiedere sostegno, in particolare, sono stati quei nucleo familiari con forti criticità economiche-sociali, che proprio in nessun modo potevano pagare le proprie utenze domestica coi soli sforzi del proprio lavoro.

Entro quando dovrà essere consegnata la domanda?

La domanda per ottenere il bonus energia, secondo i termini del Comune di Roma Capitale, dovrà essere consegnato entro la giornata dell’11 agosto 2023 alle ore 24. Sotto questo punto di vista, erano stati propri i cittadini a chiedere una proroga nei tempi di consegna, al fine di poter formulare con calma tutte le documentazioni inerenti i redditi personali e il piano ISEE.

Il lavoro del Comune di Roma Capitale

“Ringrazio per il lavoro svolto finora – afferma l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – la direzione del dipartimento Politiche Sociali e la direzione del dipartimento Trasformazione Digitale che si sono assunte la responsabilità di creare da zero una piattaforma e di gestire la procedura di raccolta domande centralmente, pur nella carenza di personale. Per far fronte alla seconda fase di erogazione del contributo, accogliendo le richieste e le preoccupazioni dei direttori dei Municipi, abbiamo individuato anche risorse del Dipartimento per garantire un fondo aggiuntivo per il lavoro straordinario eventuale che dovranno sostenere i Municipi in pieno periodo estivo, con gli uffici già sotto organico”.