Bonus giovani ‘Neet’, l’Inps dà il via alle assunzioni degli under 30: come fare domanda

Nulla osta dell’Inps al bonus per le assunzioni di giovani under 30, che non studiano né lavorano. Sono i cosiddetti Neet. l’incentivo è costituito da uno sgravio pari al 60 percento della retribuzione lorda mensile, come da decreto ministeriale del 4 maggio 2023. Voluto dal governo Meloni, si tratta di una misura volta a migliorare l’occupazione di alcune fasce di popolazione. L’Italia è fra i primi Paesi in Europa come numero di Neet; un problema sociale che affligge in particolare il meridione.

Come funziona l’incentivo

Il bonus è indirizzato ai datori di lavoro del settore privato e dura dodici mesi dalla data della stipula del contratto di lavoro. Che deve essere, da decreto, a tempo indeterminato e firmato tra il 1 giugno e il 31 dicembre del 2023. La recente circolare Inps del 21 luglio 2023, ai datori di lavoro sarà riconosciuto un sussidio pari al 60 percento della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali. E’ necessario, nello specifico, che alla data dell’assunzione i lavoratori non abbiano compiuto il trentesimo anno di età. Che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione e che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. L’iniziativa è valida anche per contratti part time, ma sempre a tempo determinato. Il bonus non è fruibile per la assunzioni di lavoratori domestici.

Come fare domanda

Al fine di richiedere l’incentivo il datore di lavoro potrà prenotarsi direttamente presso l’Inps accedendo con le proprie credenziali al portale Spid (o Cie, Cns). Verrà scaricato un modulo da compilare e presentare, il Modulo NEET23, disponibile a partire dal 31 luglio e reperibile all’interno dell’applicazione ‘Portale delle Agevolazioni’. Ad istanza accolta l’imprenditore avrà sette giorni di tempo per stipulare il contratto di lavoro, e poi un’altra settimana per comunicare a Inps l’assunzione. Scaduti i termini la prenotazione decade in automatico, e sarà necessario ripetere la procedura. Attenzione perché i fondi sono limitati e il gettito del bonus procederà per ordine cronologico, fino ad esaurimento risorse.