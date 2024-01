Bonus gite scolastiche, viaggi d’istruzione con ‘aiuto’ del Ministero: come fare domanda

Novità nelle scuole italiane per l’anno 2024: arriva il Bonus Gite Scolastiche del Ministero della Pubblica Istruzione.

Nuova novità per le scuole nel 2024, dove il Ministero dell’Istruzione ha introdotto il bonus gite scolastiche. L’obiettivo del ministro Giuseppe Valditara è quello di favorire le visite d’istruzione per gli studenti delle nostre strutture scolastiche, così da fargli visitare monumenti o città di grande rilevanza sul suolo italiano ed europeo. L’aiuto, come viene spiegato nelle regole, aiuterà le famiglie meno abbienti con figli che stanno studiando a scuola.

Come funziona il bonus gite scolastiche del ministro Valditara

Come detto, solo una fascia di persone potrà fruire dell’aiuto statale volto alla formazione scolastica dei giovani figli. Il bonus gite scolastiche verrà erogato a tutte quelle famiglie che dimostreranno di avere dei concreti problemi economici, erogandogli 150 euro per poter far partecipare i propri figli alle attività scolastiche come le gite di istruzione.

Un aiuto che guarda ai figli delle famiglie con problemi economici

Basta alla scuola dove un ragazzo non può essere incluso nelle attività come le gite per problemi economici. Il Governo di Giorgia Meloni va a incidere in questo contesto, proprio col fine di rendere le attività scolastiche molto più inclusive. Un metodo per garantire agli studenti meno fortunati di vivere la scuola a 360 gradi, anche con le visite di formazione durante le gite.

L’aiuto del Governo verso le famiglie meno abbienti

Il Governo, per permettere l’erogazione di aiuti verso le famiglie con difficoltà economiche in Italia, ha deciso di destinare 50 milioni d’euro su questo progetto. L’aiuto inciderà in maniera importante, considerato come molti studenti non dovranno più rinunciare a un’importante esperienza scolastica per le economie della propria famiglia.

La gita, per come coniata dal Governo di Giorgia Meloni, ha una rilevanza importante. Non solo un modo per aumentare il bagaglio culturale dei ragazzi, ma anche per promuovere le attività di socialità tra i giovani della stessa classe o scuola e la crescita culturale di ogni alunno.