Bonus idrico 2024, cos’è e a chi spetta: cifre e scadenze

Arriva il bonus idrico 2024 per le famiglie con difficoltà economiche italiane: ecco come funziona per quest’anno.

Tra le novità del 2024, troviamo anche il bonus idrico. Pensato dal Governo della premier Giorgia Meloni, questa agevolazione guarda alla tutela delle tasche degli italiani. Servirà infatti a ridurre la spesa per il servizio idrico integrato, guardando a una particolare fascia di fruitori con la necessità di risparmiare sulla bolletta: le famiglie italiane che si trovano, attualmente, in condizioni di disagio economico o sociale.

Come funziona il bonus idrico 2024

Il contributo pensato dal Governo varia dai 20 ai 25 euro a componente familiare, in cifre che variano secondo il valore dell’ISEE annuale. Alle persone con disagio economico o sociale, e che sono seguiti dall’Ente comunale di residenza, il bonus idrico viene riconosciuto automaticamente. Questo attraverso alla presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e con un ISEE inferiore ai 20 mila euro annui.

Il bonus idrico per le famiglie meno abbienti italiane

A erogare il bonus idrico sarà lo stesso gestore del servizio idrico che rifornisce le vostre case. Per ottenerlo, quindi, non serve compilare nessuna domanda, ma semplicemente pagare le bollette che vi arriveranno entro i termini prestabiliti. Quindi sarà lo stesso gestore idrico, tenendo conto della condizione di quella famiglia con difficoltà socio-economiche, a elaborare una bolletta dell’acqua con le riduzioni di cui vi accennavamo sopra.

Ho già il bonus idrico integrativo: come funziona in questo caso

Se sei già fruitore del bonus idrico integrativo, niente paura: il bonus idrico 2024 è cumulabile. In tal senso parliamo di un altro contributo da 20 o 25 euro a persona, destinato però solo alle persone che hanno subito una diminuzione del reddito a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Le scadenze del bonus idrico integrativo

Per richiedere il bonus idrico integrativo, a differenza dell’altro, ci sono delle precise scadenze. Le domande per questa tipologia di bonus vanno compilate entro il 30 maggio 2024, per poi essere inviate con il modulo rintracciabile nel sito www.bonusacqua.it . Compilato il documento, potrete inoltrarlo al vostro gestore dell’acqua e ricevere, dalle successive bollette idriche, una riduzione dei costi.

La validità del bonus idrico integrativo

Per quello che concerne i periodi di validità del bonus idrico integrativo, tale aiuto copre la validità dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. All’interno della Legge di Bilancio 2024 emessa dal Governo di Giorgia Meloni, sul piano degli aiuti idrici non c’è solo il bonus idrico 2024. Tra gli aiuti pensati, infatti, sono state messe in atto anche altri tipi di sostegni economici. Tra i più noti, in questo senso, citiamo il “bonus rubinetti” e il “bonus acqua potabile”.