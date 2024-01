Bonus psicologo, a chi spetta e come richiederlo

Il Governo di Giorgia Meloni rinnova il Bonus Psicologo in Italia: ecco come richiedere l’aiuto economico dello Stato.

Il Bonus Psicologo, prorogato anche per l’anno 2024, è un sostegno economico volto a fronteggiare le problematiche psicologiche, specialmente in risposta agli impatti della pandemia da Covid-19. Ecco le istruzioni per richiederlo in Italia e com’è stato pensato per la fruizione da parte del Governo di Giorgia Meloni.

Il bonus psicologo: i beneficiari in Italia di questo aiuto del Governo Meloni

Per poter beneficiare del bonus, è necessario soddisfare due requisiti fondamentali: l’Isee familiare e la residenza italiana. La misura è destinata principalmente alle famiglie in difficoltà economica. Il bonus è erogato in base all’Isee annuale, con le seguenti fasce di importo:

Fino a 15.000 euro Isee: massimo 1.500 euro

Tra 15.000 e 30.000 euro Isee: 1.000 euro

Oltre 30.000 e fino a 50.000 euro Isee: 500 euro

Il contributo è spendibile fino a un massimo di 50 euro a seduta, indipendentemente dall’Isee.

Il Bonus Psicologo: come richiederlo in Italia e come funziona l’incentivo statale

Il bonus psicologo dovrà essere richiesto tramite il sito dell’INPS dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Dopo i primi 30 giorni informativi, i cittadini avranno due mesi per presentare la domanda. Il contributo deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accettazione della richiesta, altrimenti si rischia la decadenza.

Il Bonus Psicologo: che documenti servono per richiederlo in Italia

La richiesta può essere effettuata tramite il sito dell’INPS, utilizzando le credenziali Spid, la Carta di Identità Elettronica (Cie) o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). È possibile anche effettuare la richiesta tramite il call center dedicato chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06.164164 da cellulare.

Il Bonus Psicologo: a quali persone serve questo servizio

L’obiettivo del bonus psicologo è supportare l’assistenza socio-sanitaria per chi soffre di disturbi mentali, affrontare le conseguenze psicologiche della pandemia e intervenire nelle normali situazioni di disagio psicologico, ansia e stress.