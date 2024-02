Bonus viaggi anziani over 65, a chi spetta e come richiederlo: tutto quello che c’è da sapere

Bonus viaggi per gli over 65: ecco cosa sappiamo al momento sull’iniziativa del Ministero del Turismo italiano.

Il Governo di Giorgia Meloni guarda alla terza età, inserendo il Bonus Viaggi per le persone che sono over 65. Un modo per facilitare le vacanze alle persone che si avviano all’anzianità e soprattutto la pensione, consentendogli così di utilizzare il tempo libero per fare dei bei viaggi di piacere e magari andare a visitare la città dei sogni tanto desiderata da una vita.

Il bonus viaggi anziani over 65: come funziona

L’introduzione dell’incentivo per i viaggi nella terza età è arrivato all’interno del decreto attuativo del DDL Anziani 2024, che evidenziamo proprio un sostegno per le famiglie over 65 al fine di farli viaggiare. Per come è stato concepito l’aiuto, esso mira a dare un incentivo agli anziani per viaggiare e proporgli idee di viaggio a prezzi più accessibili.

Come funziona il bonus viaggi

L’aiuto è stato voluto fortemente dall’Esecutivo di Giorgia Meloni, che per renderlo operativo ha stillato una manovra economica da 5 milioni di euro. Pubblicato dal Ministero del Turismo sotto Daniela Santanchè, 3,5 milioni d’euro saranno destinati ad attività di viaggio per gli over 65, mentre il restante milione e mezzo verrà inserito in misure volte all’accessibilità di altre iniziative turistico culturali.

Chi beneficia del bonus viaggi

Sulle regole che delineeranno questo nuovo aiuto ancora si sta discutendo. È certo come potrebbe essere aperto a tutte le persone che hanno compiuto 65 anni di età. Per poter fruire dell’aiuto, inoltre, gli interessati dovranno essere autonomi e autosufficienti. Il bonus dovrebbe interessare tutte le strutture ricettive, termali, balneari, agrituristiche e parchi tematici presenti in Italia.

Dove si potrà andare con il bonus viaggi?

Il Governo ha chiarito anche quali mete potrebbe coprire il bonus viaggi per gli over 65. In tal senso, l’aiuto servirà a coprire lunghi soggiorni presso strutture ricettive nei pressi di location dedicate al turismo del benessere, offrendo in questo senso prezzi competitivi e vantaggiosi. Un modo per le persone anziani di prendersi cura di se stessi, anche con un incentivo di Stato che gli permette di visitare le migliori terme d’Italia.

Come fare la domanda per il bonus viaggi over 65

Su questo quesito, al momento, c’è ancora mistero. La risposta potrebbe arrivare a giorni dal Governo di Giorgia Meloni, ma sembra che ancora non ci sia una regola che vada a specificare tutto l’itinerario per richiedere l’incentivo di viaggio per le persone over 65. È probabile che, in vista della primavera, tale documento possa essere già pubblicato nei prossimi giorni o nelle prossime settimane.