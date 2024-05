Boom di domande per diventare autisti dell’ATAC: richieste anche da donne e giovani laureati

Boom di domande per diventare autisti degli autobus dell’ATAC a Roma: il bando per la posizione era uscito due settimane fa.

Boom di domande per diventare autisti dell’ATAC a Roma. E’ il dato clamoroso venuto fuori con il bando aperto dall’azienda ai trasporti pubblici capitolina, che in due settimane ha raccolto più di 1.200 domande per soli 439 posti disponibili. Numeri da record per la realtà legata al trasporto pubblico romano, dove tra i candidati si sono presentati anche ragazzi under 35 e con una forte formazione accademica.

Boom di domande per fare gli autisti dell’ATAC

Il bando dell’ATAC è la perfetta fotografia di una città come Roma, dove i giovani sono disposti a tutto pur di lavorare e avere una retribuzione mensile. Allora ecco che si preparano al percorso dei colloqui anche giovani laureati, che negli ultimi mesi hanno sostenuto la patente D CQC (per il trasporto di autobus pubblici e scuolabus) e si preparano ad affrontare una nuova esperienza di vita qualora fossero assunti dal Comune.

Record di donne che vogliono diventare autista

Le sorprese non finiscono qui. Con il nuovo bando offerto dall’ATAC, tantissimi uomini e donne hanno deciso di mettersi in gioco per la posizione lavorativa. Come spiegato da Il Messaggero, all’azienda sono arrivate tantissime richieste anche dalle ragazze under 35: le giovani, munite anche loro della speciale patente di guida, hanno fatto raggiungere il tetto delle 150 domande all’azienda romana, mostrando come l’autista non è più un lavoro solo per maschietti.

Quando diventeranno operativi i nuovi autisti di ATAC

L’obiettivo di ATAC guarda già all’estate 2024, con la speranza di poter mettere in strada i 439 nuovi autisti già per i primi giorni di luglio. Nella Roma che si prepara al Giubileo, infatti, una tappa cruciale sarà anche quella della gestione del trasporto pubblico durante il periodo estivo, vissuto prettamente nelle località di mare (Ostia) e al Centro Storico dai turisti.

Secondo le previsioni più rosee, i colloqui dei singoli candidati dovrebbero concludersi entro la fine di giugno. Giovani che, per tale appuntamento, stanno venendo preparati anche dai sindacati di categoria con corsi di preparazione gratuiti: capacità relazionali, autocontrollo, gestione dello stress, orientamento per il cliente.