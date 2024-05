Bruce Springsteen, problemi di salute per il cantautore: annullata la data in Italia

Problemi di salute per il cantautore Bruce Springsteen: la rockstar costretta ad annullare la data italiana di Milano.

Bruce Springsteen costretto ad annullare la data in Italia. Secondo le voci vicine al cantante, l’artista da diversi giorni starebbe combattendo con alcuni problemi alla gola. Problema fisico che non gli permetterebbe di cantare, costringendo il famoso cantautore ad annullare diverse date in giro per l’Europa. Il cantante era attesissimo per una propria data nella città di Milano, dove si sarebbe dovuto esibire la sera del 3 giugno.

Bruce Springsteen annulla la data in Italia

Il cantante era atteso allo Stadio San Siro nella sera di lunedì 3 giugno. Tutto al momento rimandato, ma a data da destinarsi. L’artista starebbe combattendo da diversi giorni con problemi alla gola, che avrebbero interessato anche l’apparato vocale. Un problema risolvibile secondo i medici, ma che costringeranno la rockstar a uno stop cautelativo di diverse settimane. Tutto nel mezzo del proprio tour mondiale.

Le date annullate dalla rockstar americana

Nei giorni scorsi, Springsteen è stato visitato dai medici vicini al suo entourage di lavoro: l’esito della visita ha evidenziato il problema alla voce, chiedendo all’artista di non cantare per i prossimi dieci giorni. Un problema che ha costretto la rockstar a cancellare la data in Italia, insieme anche al concerto che doveva tenere in Repubblica Ceca: l’artista si sarebbe dovuto esibire sul palco di Praga per i fan dell’est europeo.

I tempi previsti per il recupero del cantante

Tra dieci giorni, i medici vedranno se dei miglioramenti saranno avvenuti nella condizione fisica di Springsteen. Il cantante, insieme al suo entourage e gli organizzatori dei concerti in Europa, punta a recuperare per la data del 12 giugno: in tempi molto stretti, spera di poter cantare per la data spagnola di Madrid sul palco del Civitas Metropolitan. Come spiega RaiNews, l’artista punta a recuperare anche le date di Praga e Milano: resta da capire quando verranno annunciate le nuove date per i due Paesi.