Brutto incidente a Velletri tra moto e furgone: centauro finisce in Ospedale

Paura questa mattina a Velletri quando intorno alle 8:00 diversi testimoni hanno assistito a un brutto scontro tra una moto di grossa cilindrata e un furgone. All’incrocio tra Via Lata e Via del Cigliolo, nei pressi del cimitero direzione Lariano, il centauro ha impattato con un furgone che trasportava prodotti per animali. Ad avere la peggio il conducente della moto che è stato trasportato all’ospedale di Velletri dagli operatori del 118 per le cure del caso. Al momento sul posto è ancora presente la Polizia Locale di Velletri intervenuta per svolgere i rilievi del sinistro.