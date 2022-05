Buco nero della via Lattea: ecco la prima foto di Sagittarius A*

È stata svelata nella giornata di ieri l’incredibile fotografia di Sagittarius A*, il buco nero presente al centro della nostra galassia. L’immagine è stata mostrata al mondo durante una conferenza stampa internazionale, che è stata presentata anche dalla sede centrale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica a Roma.

Il buco nero al centro della nostra galassia

Il buco nero in questione si trova a circa 27 mila anni luce dal nostro pianeta. Prende il suo nome a partire dalla direzione: Sagittarius A*, che infatti si trova in direzione della costellazione del Sagittario. L’incredibile scoperta è frutto di 300 scienziati, di 100 istituti di 20 Paesi nel mondo tra cui molti italiani.

“Si tratta una prova schiacciante e fornisce indizi importanti per comprendere il comportamento di questi corpi che si ritiene risiedano al centro della maggior parte delle galassie” – hanno spiegato gli esperti.

Ma è pericoloso?

L’obiettivo degli scienziati era quello di immortale Sagittarius A*, proprio al centro della via Lattea. Ma ora la domanda di tutti è solo una: questo buco nero rappresenta un pericolo? In realtà (e per fortuna) no perché Sagittarius A* si trova a circa 27 mila anni luce dalla Terra.

La fotografia storica

Scattare questa foto, che entrerà nella storia, è stato possibile grazie ad una rete globale di radiotelescopi. L’autrice effettiva dello scatto è stata la Collaborazione Event Horizon Telescope (Eht), una squadra internazionale di cui fanno parte anche ricercatrici e ricercatori italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Cagliari.

«Questa è l’immagine che abbiamo sognato per oltre 20 anni, anzi è un risultato che atteso da quasi 22 anni, da quando è stato proposto questo studio e personalmente la sognavo da 8 anni da quando ho iniziato questa impresa» spiega all’Adnkronos l’astrofisico Ciriaco Goddi, docente all’Università di Cagliari.

(Foto dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, foto pagina FB)