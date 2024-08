Bus si schianta contro il pilone di un ponte: 9 vittime e 26 feriti | L’autista si sarebbe addormentato

Sull’asfalto non sono stati trovati segni di frenata, il che fa ipotizzare che l’autista possa essersi addormentato.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina. Il mezzo è stato completamente tranciato in due dal pilone.

Bus si schianta contro il pilone di un ponte: 9 vittime e 26 feriti

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina vicino ad Ankara, in Turchia. Un pullman, proveniente da Eskisehir e diretto ad Ankara, si è schiantato contro un pilone di un ponte sull’autostrada, causando la morte di nove persone a bordo e ferendo altre 26. Secondo il governatore Vasip Sahin, non sono stati trovati segni di frenata, il che farebbe ipotizzare che l’autista possa essersi addormentato. Le autorità hanno aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Çok geçmiş olsun çok kötü bir kaza, ağrıdan İzmir’e giden yolcu otübüsü ortada ikiye ayrıldı resmen, kazada 11 e yakın vefat eden vatandaş var, 26ya yakın yaralı, şoförün uyuduğu iddaları var, allah yaralılara acil şifalar versin.. #kazada #Ankara pic.twitter.com/IO1FagaWhD — 49deli Kaptan (@YasinKaptan18) August 9, 2024



Sui social sono state condivise le prime immagine dello schianto. Il mezzo appare completamente tranciato in due dal pilone.