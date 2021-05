Cabina della funivia precipitata: morto bambino di 9 anni, le vittime salgono a 14

Si aggrava il numero dei morti a causa dell’incidente della funivia Stresa-Mottarone. E’ infatti morto il più grande dei due bambini feriti: il bimbo aveva 9 anni. A comunicarlo il direttore generale della Città della Salute di Torino, Giovanni La Valle, insieme a Fabrizio Gennari, direttore della chirurgica pediatrica del Regina Margherita.

«Con grande dispiacere nonostante gli sforzi infiniti che l’ospedale ha messo in campo per il bambino più grande, purtroppo il bambino è appena deceduto. Ha avuto un arresto cardiaco da cui non siamo più riusciti a riprenderlo. Adesso continueremo a lavorare sul secondo bimbo per fare tutto quello che possiamo per salvarlo», hanno dichiarato.

Il secondo bambino, infatti, è ancora in pericolo di vita e si trova in sala operatoria per la stabilizzazione delle fratture riportate. I due sanitari lanciano poi un appello, in quanto non si conoscono le identità dei due bambini: I sanitari hanno poi ribadito che al momento non ci sono informazioni sui familiari dei bambini. «Se qualcuno li conosce e ci può dare qualche informazione ci contatti: in questo momento non sappiamo chi siano».