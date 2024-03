Cade da oltre 7 metri mentre pota un albero, Pietro Nicolai non ce l’ha fatta

Il 51enne era ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Questa mattina è arrivata la notizia del decesso.

L’operaio che era con la vittima al momento dell’incidente si trova tuttora ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Cade da un cestello mentre pota un albero, Pietro Nicolai muore dopo 10 giorni di agonia

Sono stati giorni di attesa e speranza per le sorti di Pietro Nicolai, il vigile urbano di 51 anni, rimasto gravemente ferito mentre potava un albero in un terreno di sua proprietà a Pardu Nou, Siamaggiore (Oristano). Ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Brotzu, questa mattina è giunta la notizia del suo decesso.

Il 24 febbraio scorso, la vittima stava potando un grosso albero insieme a un operaio, quando il cestello elevatore si è improvvisamente ribaltato, forse per la caduta di un grosso ramo. Nicolai è finito al suolo e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Dopo 10 giorni di agonia in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere. Ancora ricoverato l’operaio che era con lui il giorno dell’incidente, le cui condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti. L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Oristano.

Il cordoglio della comunità

Tanti i messaggi di cordoglio condivisi sui social in ricordo dell’agente di Polizia Municipale, Pietro Nicolai, tragicamente scomparso.

“La nostra comunità oggi perde una persona cara, e piange per il tragico epilogo dell’incidente che ha spezzato la vita di Pietro Nicolai. Una persona importante, soprattutto per il fortissimo senso di attaccamento ai valori che la contraddistinguono. La sua simpatia, la disponibilità, i modi gentili e l’abnegazione facevano di lui un riferimento sicuro, capace di assicurare sempre una collaborazione precisa, soprattutto nella necessità di riferirci alle situazioni del paese di Siamaggiore. Qualità umane di alto spessore che lo hanno reso amico di tutti. Con grande sgomento ci stringiamo in un sincero e affettuoso abbraccio a tutti i familiari nel dare l’estremo saluto a Pietro. Che la terra gli sia lieve” è il messaggio postato sulla pagina Facebook dell’istituto Comprensivo di Simaxis Virraurbana Solarussa.