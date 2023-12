Cali di tensione a Ostia, danneggiati numerosi elettrodomestici: residenti pronti ad azioni legali

Proseguono i cali di tensione nella zona di Lido Nord a Ostia: i residenti denunciano il danneggiamento di numerosi elettrodomestici.

I residenti di via dei Romagnoli, nel quartiere di Lido Nord a Ostia, sono ormai esausti dei continui cali di tensione che avvengono nel quartiere. Un problema decennale della zona, che coinvolge anche i quadranti di via delle Baleari e la più famosa via delle Baleniere, con gli stessi abitanti che da tempo si lamentano delle case al buio in numerosi frangenti (soprattutto il maltempo).

Cali di tensione a Ostia: la situazione a via dei Romagnoli

La vicenda non è solo il disagio di tenere il proprio appartamento al buio. Proprio ieri sera, attraverso il gruppo di Ostia Informa, una signora si è lamentata di un altro infausto calo di tensione nel quadrante di Lido Nord. Oltre a lasciargli la casa al buio, tale fenomeno gli ha gravemente danneggiato diversi elettrodomestici presenti dentro casa, costringendola di fatto ad aprire una causa per risarcimento contro i gestori del servizio legato all’elettricità nella zona.

Cali di tensione a Ostia: un caso isolato in tutto il X Municipio?

I problemi con l’elettricità sul territorio di Ostia, comunque, non sono un caso isolato nel quadrante di tutto il X Municipio. Per chi vive Ostia Ponente, ricorderà come ogni maltempo di fatto porta il buio nelle case di via dell’Appagliatore e via della Martinica, in un fenomeno che non hanno risolto i recenti lavori sul sistema elettrico della zona. Negli ultimi giorni, il problema si è presentato anche all’AXA, dove un residente si è lamentato di un calo di tensione che gli ha danneggiato diversi elettrodomestici. Ultimo, ma non meno importante, quello che si è presentato a Casal Palocco, dove una residente ha lamentato il danneggiamento del proprio televisore in Alta Definizione e un condizionatore d’aria per un calo di tensione.

C’è una soluzione al problema di Ostia?

Prima di aprire cause legali lunghe e durature contro i gestori del servizio energetico, in casa si possono optare a dei rimedi “fai da te” per non far bruciare gli elettrodomestici con i cali di tensione nella zona. Basterebbe installare in ogni abitazione, attraverso l’ausilio di un elettricista, uno stabilizzatore di tensione dal prezzo di 20 euro, che risparmierebbe non pochi problemi alle famiglie alle prese con questo fenomeno nella zona dove vivono.