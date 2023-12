Cambio di rotta a Cisterna: Marco Capuzzo si dimette dall’Assessorato all’Ambiente

Terremoto politico nel Comune di Cisterna di Latina: ufficializzate in queste ore le dimissioni dell’assessore Marco Capuzzo.

In una mossa che ha sorpreso molti cittadini, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cisterna, Marco Capuzzo, ha ufficialmente rassegnato in giornata le dimissioni dalla sua posizione. La notizia è stata confermata con una nota ufficiale del Sindaco Valentino Mantini, che ha annunciato di assumere personalmente la delega all’Ambiente in seguito alle dimissioni di Capuzzo.

Le dimissioni dell’assessore Marco Capuzzo a Cisterna

Il Sindaco Valentino Mantini ha espresso la sua gratitudine nei confronti dell’ormai ex-assessore, sottolineando nella sua nota stampa il rispetto delle regole della politica nonostante i recenti eventi legati all’Azienda Speciale Cisterna Ambiente. “Ringrazio l’assessore che non è venuto meno alle regole della politica dopo i fatti che hanno visto coinvolta l’Azienda Speciale Cisterna Ambiente,” ha dichiarato il Sindaco Mantini in una nota diffusa oggi.

Marco Capuzzo prende le deleghe all’Agenda Digitale

In seguito alle dimissioni di Marco Capuzzo, il Sindaco Mantini ha annunciato di aver conferito a quest’ultimo nuove deleghe, assegnandogli responsabilità chiave nell’ambito delle Politiche ecologiche, Transizione energetica e Agenda digitale. Questa decisione è stata presa nel rispetto degli impegni presi e della continuità amministrativa condotta dallo stesso ex assessore.

Le motivazioni dietro le dimissioni dell’assessore nel Comune di Cisterna di Latina

Le dimissioni di Capuzzo potrebbero essere collegate agli sviluppi recenti che hanno coinvolto l’Azienda Speciale Cisterna Ambiente, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito. La nuova distribuzione delle deleghe segna una fase di cambiamento nell’amministrazione comunale di Cisterna, con il Sindaco Mantini che assume un ruolo più diretto nelle questioni ambientali e digitali. La cittadinanza resta ora in attesa di ulteriori sviluppi e chiarimenti riguardo alle ragioni delle dimissioni di Marco Capuzzo e ai prossimi passi dell’amministrazione comunale nella gestione delle nuove deleghe assegnate.