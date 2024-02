Camionista travolge due ragazzi di 13 e 15 anni e fugge: i due studenti versano in gravissime condizioni

L’incidente si è registrato questa mattina poco dopo le 7. I due adolescenti versano in gravissime condizioni.

Il camionista si è dato alla fuga, senza prestare soccorso.

Due studenti travolti da un camion

Grave incidente questa mattina, poco dopo le 7, a Bussana di Sanremo. In via Frantoi Canai, due ragazzi di 13 e 15 anni sono stati investiti da un camion. Le loro condizioni sarebbero molto gravi. L’intervento è tuttora in corso e sul posto ci sono due automediche e l’elisoccorso “Grifo”. I due adolescenti sono stati trasferiti all’ospedale di Pietra Ligure.

Il camionista alla guida del mezzo pesante non si è fermato a prestare soccorso. Gli agenti della polizia locale stanno setacciando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e identificare il conducente del tir.