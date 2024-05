Camorra e riciclaggio, sequestrata nota pizzeria a Napoli

Cinque gli arresti disposti dalla Guardia di Finanza di Napoli. Tre persone sono finite in carcere, per altri due sono scattati i domiciliari.

Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 3,5 milioni di euro, insieme alle quote delle società, all’impresa individuale e agli immobili intestati a prestanome.

Sequestrata nota pizzeria a Napoli

Indagini della Guardia di Finanza e della Dda di Napoli hanno portato alla luce una presunta connessione tra la celebre pizzeria “Dal Presidente” nel centro storico di Napoli, situata in via dei Tribunali, e il clan Contini. La società che gestisce questa pizzeria sarebbe coinvolta in attività illecite, tra cui il trasferimento fraudolento di valori e l’autoriciclaggio. Cinque persone sono state arrestate, tre di loro sono in carcere e due ai domiciliari. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 3,5 milioni di euro.

La pizzeria, nota per aver preparato una pizza per l’ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, sarebbe stata acquisita grazie all’apporto economico e alla “protezione” fornita da un esponente di spicco del clan Contini. Anche dopo la sua detenzione per associazione al traffico di sostanze stupefacenti, una parte dei proventi sarebbe stata destinata alla famiglia dell’esponente. Inoltre, il cognato del detenuto, con un passato penale, avrebbe gestito la società, che successivamente si è separata dalla joint venture criminale per avviare una nuova attività nel settore della vendita di prodotti da forno.

Le indagini hanno rivelato anche la fittizia intestazione di un’impresa individuale nel settore dei servizi turistici, nonché sette immobili di pregio nel capoluogo partenopeo. Complessivamente, sono stati sequestrati oltre 3,5 milioni di euro, insieme alle quote delle società, all’impresa individuale e agli immobili intestati a prestanome.