Campeggio vista mare a Ostia, aumentano camper e tende sul lungomare

Campeggio abusivo sul lungomare di Ostia, decine di camper e tende tra piazzale Magellano e piazza Sirio: residenti infuriati

E’ bastato un sabato di sole e grande caldo, per vedere un aumento dei camper e le tende sul lungomare di Ostia. Non solo una situazione che riguarda le persone in emergenza abitativa, ma anche presunti turisti che coi propri mezzi sosterebbero in strada per non pagare le notti all’interno delle aree attrezzate nel X Municipio di Roma Capitale. Una vicenda arrivata ormai al limite, coi residenti costretti a vedere dalle finestre delle scene indegne e con protagonisti questi “turisti”.

Aumentano camper e tende sul lungomare di Ostia

La situazione non è semplice, nonostante il X Municipio di Roma Capitale sia al corrente dello stato di degrado del lungomare di Ostia per la presenza di camper, roulotte e tendopoli. Il fenomeno non interesserebbe più solamente viale Mediterraneo o piazza Sirio, ma si estenderebbe anche ad altre zone del litorale lidense: solo ieri pomeriggio, i mezzi per il campeggio erano individuabili a decine su piazzale Magellano e via San Fiorenzo.

La situazione immortalata dai residenti

Chi affaccia su piazzale Magellano e il lungomare di Ostia, ha deciso d’immortalare la situazione dei camper con una fotografia dal balcone. Su Facebook circola l’immagine di una foto scattata questa mattina presto, dove sono almeno otto i mezzi di campeggio in sosta sul lungomare. Oltre a occupare le strisce bianche destinate alla sosta delle automobili, quei mezzi non potrebbero pernottare in strada.

La voce dei cittadini

Come ormai ogni giorno, soprattutto nelle belle giornate, sono molteplici i camper che sostano sotto i portoni delle case a Ostia Levante e fanno immortalare delle scene di dubbio gusto: persone che si lavano in strada, bimbi che fanno i bisogni in strada, scarichi in fogna abusivi. Una situazione più volte segnalata dai residenti della zona, che pur avvertendo del fenomeno la Polizia Locale di Roma Capitale non hanno mai visto degli interventi risolutivi sul problema.