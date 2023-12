Campidoglio, Tram TVA si discute in Consiglio Comunale: Legambiente presenta un documento

Il Tram TVA verrà discusso al Campidoglio nel Consiglio Comunale di Roma: Legambiente presenta un documento.

In un audace sforzo per promuovere la sostenibilità e migliorare la mobilità urbana, Legambiente Lazio e l’Osservatorio Regionale Trasporti hanno presentato il documento intitolato “Attaccàti al Tram” al Consiglio Comunale di Roma al Campidoglio. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo, poiché mira a evidenziare i benefici della realizzazione del Tram TVA (Termini-Vaticano-Aurelio) e delle linee di tram programmate per la Capitale.

Il documento, elaborato con cura da Legambiente Lazio e l’Osservatorio Regionale Trasporti, analizza dettagliatamente i numeri della trasformazione positiva che deriverebbe dalla creazione di nuove tranvie, con particolare attenzione alla progettata Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. “Chiediamo al Consiglio Comunale di spingere con forza per la realizzazione del Tram TVA e di tutte le linee programmate”, afferma Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio. “Ridisegna la città a misura di persone, è il mezzo moderno che migliora le capacità del trasporto, con efficacia ed efficienza in grado di creare un nuovo paesaggio sostenibile, anche nel Centro Storico dove salvaguarda i monumenti e la salute pubblica, unendo la città, a misura di persone e ambiente”.

Il Tram TVA rappresenterebbe un passo significativo verso una mobilità più sostenibile, offrendo vantaggi tangibili per la città e i suoi abitanti. Il documento “Attaccàti al Tram” sottolinea come il progetto non solo favorirebbe la connettività urbana, ma anche la salvaguardia dei monumenti storici e la promozione della salute pubblica. Domani, durante il consiglio comunale, l’ODG (Ordine del Giorno) prevede la discussione sulla “Situazione della Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio”. Legambiente rivolge un appello ai Consiglieri di Roma Capitale, chiedendo un impegno concreto per la realizzazione del Tram TVA e di tutte le linee pianificate.

“Chiediamo che l’aula dia un chiaro segnale perché non si perda neanche un secondo per l’avvio di questo grande cantiere della transizione ecologica nella Capitale“, continua Scacchi. “Intorno al quale non può esserci che sostegno. Sarà un salto in avanti positivo per la cura del ferro, tutta la cittadinanza vede positivamente ogni nuova linea; altro che quanto raccontano pochi vecchi potenti comunicativi, politici e antiambientalisti, che fanno solo il gioco delle potenti lobby del fossile e della mobilità automobilistica privata”.

In concomitanza con la presentazione, Legambiente ha reso pubblico il dossier completo, intitolato “Attaccàti al Tram – perché Roma ha bisogno davvero di nuovi Tram”. Questo documento fornisce un’analisi approfondita di tutti i fattori positivi legati alla creazione di nuove tranvie e alla realizzazione della Tramvia Termini-Vaticano-Aurelio. In particolare, il dossier evidenzia i numeri delle trasformazioni positive che il Tram porterebbe nella quotidianità della città. L’iniziativa di Legambiente e dell’Osservatorio Regionale Trasporti rappresenta un passo significativo verso una visione più sostenibile e moderna della mobilità urbana a Roma. Resta da vedere come il Consiglio Comunale risponderà a questa sfida e se la città abbraccerà il cambiamento proposto dalle nuove tranvie.