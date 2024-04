Cani da caccia rubati a Frosinone: traffico di animali o altro? Sparizioni ad Arce

Sparizione di diversi cani da caccia tra le aree di Frosinone e Latina: le indagini aprono alla pista del mercato nero degli animali.

Nuove sparizioni di cani da caccia nel territorio della Provincia di Frosinone. Solo nell’ultima settimana, sono almeno sei i cani spariti nella zona ciociara: quattro sono spariti allo stesso proprietario, mentre gli altri restanti cani sono stati sottratti a due legittimi proprietari. Proseguono le indagini sulla vicenda, anche se aumenta la paura degli allevamenti in questa zona del Lazio.

Cani da caccia spariti a Frosinone: i dubbi degli allevamenti

Troppi cani spariti nella stessa zona di Frosinone e soprattutto in una lunghezza di pochissimi giorni. Dietro questi fatti, c’è tanta paura soprattutto tra i gestori degli allevamenti e i proprietari di quattro zampe di razza. Il timore è che dietro le sparizioni ci sia un sistema criminale, magari legato alla vendita degli animali nel mercato nero. Una pista che non è esclusa dalle indagini, considerato come la vendita di cani di razza permette anche d’incassare 2 mila euro ad animale venduto.

La sparizione di diversi cani allo stesso proprietario

Come racconta Il Messaggero, uno dei fatti ha toccato un proprietario di cani ad Arce. In via Campanile sono spariti un setter, due segugi francesi e un maremmano, tutti di proprietà dell’uomo. Un evento sfortunato, che però era stato preceduto da un’altra sparizione di un cane a Rocca d’Arce: qui un altro cane era stato rubato pochi giorni prima.

La sparizione del cane Spritz

Tra le vittime delle misteriose sparizioni anche il cane Spritz, un cucciolo di setter inglese di soli due anni. La vicenda si è svolta ancora una volta a Rocca d’Arce, con il proprietario che ha denunciato il fatto ai Carabinieri. Inoltre ha lanciato un appello sui social, dove ha detto che l’animale e munito di microchip ed è sparito dalla sua abitazione in via Pantanone.

Come ha fatto intendere lo stesso cittadino, non crede più che il suo cane sia sparito per un allontanamento volontario. Nonostante le costanti ricerche effettuate su tutta la zona con le forze dell’ordine, del cucciolo di cane in tanti giorni nemmeno una traccia: un dato che farebbe presumere a una sparizione per altri motivi, magari per mano di un giro criminale.

Aumentano i casi di sparizione dei cani tra le zone di Latina e Frosinone

La situazione a Rocca d’Arce non è un unicum nella Regione Lazio. Infatti starebbero aumentando le sparizioni di cani tra le Province di Latina e Frosinone: decine di casi sono stati segnalati nel Comuni di Arpino, Isola di Itri, Sora e la Valle di Comino. Di queste vicende, solo poche volte sono stati ritrovati gli animali, ma in condizioni tragiche: abbandonati ai cigli della strada sotto effetto di veleni oppure già deceduti.

Il cane sparito a San Giovanni Campano

L’ultimo episodio avrebbe toccato il Comune di San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone. Qui è sparita in circostanze misteriose una cagnolina di nome Kim, che abitava con la propria famiglia in un’abitazione nel quadrante di Chiaiamari.