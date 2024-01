Canone Rai, cosa cambia nel 2024: importo più basso

Grandi cambiamenti per il Canone Rai 2024: ecco quali saranno le modifiche in Italia in confronto al passato.

Il Canone Rai, l’imposta obbligatoria annuale che si applica a chiunque possegga un apparecchio televisivo in Italia, è stato ridotto a 70€ (7€ al mese per 10 mesi) dal 1° gennaio 2024.

Canone Rai 2024: cosa cambia?

Questa riduzione, che rappresenta un risparmio di 20€ rispetto all’importo precedente, è stata introdotta dalla Legge di bilancio 2024. Il pagamento del Canone Rai avviene ancora tramite la bolletta della luce o della pensione. Per coloro che scelgono l’addebito automatico sulla bolletta elettrica, il processo è gestito dalle imprese elettriche o dagli enti previdenziali, evitando ulteriori azioni da parte dell’utente.

Canone Rai 2024: le modalità di pagamento

Chi preferisce il pagamento tramite addebito diretto sulla pensione deve presentare la richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente. L’agevolazione è estesa ai contribuenti con un reddito di pensione inferiore a 18.000€ nell’anno precedente. Per chi non può usufruire dell’addebito nella bolletta elettrica, il versamento del Canone Rai di 70€ deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2024 tramite il modello F24 (codice tributo TVRI).

Canone Rai 2024: chi lo deve pagare

Le categorie esenti dal pagamento del Canone Rai nel 2024 includono:

coloro che non possiedono un televisore;

individui con più di 75 anni e reddito annuo inferiore a 8.000€;

militari delle forze armate italiane (se la televisione è collocata nelle sale a loro dedicate);

militari di cittadinanza non italiana o personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana;

agenti diplomatici, funzionari o impiegati consolari;

alcuni funzionari di organizzazioni internazionali;

i rivenditori di apparecchi televisivi.

Le esenzioni al Canone Rai 2024

Per ottenere l’esenzione, è necessario compilare il modulo di dichiarazione disponibile in formato PDF e inviarlo all’Agenzia delle Entrate. Se non si possiede un televisore, è possibile richiedere l’esenzione compilando un modulo di dichiarazione di non detenzione e inviandolo insieme a una copia di un documento di identità valido tramite plico raccomandato all’indirizzo specificato.



Come disdire il Canone Rai 2024

Coloro che desiderano disdire il Canone Rai devono utilizzare moduli diversi a seconda delle circostanze, come la dichiarazione di non detenzione per chi non possiede più un televisore, il modulo di disdetta per decesso in caso di morte dell’intestatario, o la dichiarazione sostitutiva per cambi di residenza o disdette relative a una seconda casa.

Canone Rai 2024: come richiedere il rimborso

Per richiedere il rimborso del Canone Rai erroneamente pagato nonostante l’esenzione, è possibile presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate, allegando una copia di un documento d’identità valido. La riduzione del Canone Rai a 70€ è una buona notizia per i contribuenti italiani. Tuttavia, è importante ricordare che è ancora un’imposta obbligatoria e che, in caso di mancato pagamento, si incorre in sanzioni.