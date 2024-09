Cantiere Ostia Antica, Di Staso: “Anche oggi non è venuto nessuno a lavorare”

Gaetano Di Staso torna all’attacco sul cantiere abbandonato di Ostia Antica: “Anche dopo l’allagamento nessuno è venuto a controllare”

Gaetano Di Staso è tornato in queste ore al cantiere abbandonato di Ostia Antica. Se le immagini di ieri mostravano un’area di lavoro completamente allagata per le piogge, la situazione purtroppo non ha smosso la macchina amministrativa per ripristinare i lavori all’interno dello spiazzo. L’area continua a essere abbandonata, con chiari segni di violazione da parte d’ignoti che in più punti hanno forzato le recinzioni.

Gaetano Di Staso torna a segnalare l’abbandono del cantiere di Ostia Antica

Oggi si sarebbe augurato un intervento delle istituzioni nel cantiere davanti alla stazione ferroviaria di Ostia Antica. Di Staso, attuale responsabile di Ecoitaliasolidale nel X Municipio di Roma Capitale, dovrà ancora una volta ricredersi. Come ormai accade da oltre 2 mesi, nessuno era presente all’interno dell’area di lavoro. In compenso, durante la notte, qualcuno ha forzato le recinzioni, creando nei fatti dei punti d’accesso dal vecchio bar della zona e dalla direzione di via Ostiense.

L’area di lavoro piena di rifiuti: l’appello dei residenti

Senza un corretto monitoraggio di questo spazio, si rischia di far diventare il cantiere una grossa discarica abusiva. Non certo lo scenario sperato dai residenti di Ostia Antica, che comunque osservano come la spazzatura e il fogliame tendono ad aumentare all’interno delle aree scavate dentro quest’area di lavoro. Una situazione che Gaetano Di Staso sta immortalando giornalmente con foto e video, in una vicenda che ormai da settimane fa discutere la politica del X Municipio.

I cavi scoperti nel cantiere abbandonato di Ostia Antica

Come mostrano i video dell’attivista lidense, la situazione è grave. All’interno delle buche, su via della Stazione di Ostia Antica, ci sono dei fili elettrici tagliati. Passaggi dell’elettricità che, peraltro, fino a poche ore fa erano sommersi completamente dall’acqua piovana. Una situazione di grave degrado e abbandono, che però potrebbe rivelarsi pericolosa anche per l’incolumità di quei residenti che utilizzano il ponte pedonale per andare verso la stazione ferroviaria o entrare nello storico quartiere lidense.