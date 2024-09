Cantiere Ostia Antica, immensa pozza d’acqua si crea davanti la stazione ferroviaria

Fa ancora discutere il cantiere di Ostia Antica: durante la notte si è allagato per il violento nubifragio sul X Municipio di Roma Capitale

Il Corriere della Città non smette di monitorare la situazione davanti al cantiere di Ostia Antica. Come evidente ormai da quasi 60 giorni, i lavori sono inspiegabilmente fermi. Una situazione di abbandono che si è ben palesata anche questa mattina, quando i residenti della località hanno trovato un’immensa pozza d’acqua laddove dovrebbero operare gli operai per installare gli ascensori del ponte pedonale.

Allagato il cantiere stradale davanti la stazione ferroviaria di Ostia Antica

Il nuovo sopralluogo è stato effettuato da Gaetano Di Staso (Ecoitaliasolidale X Municipio), che ha sollevato sulla stampa romana l’ennesimo scandalo legato agli eterni cantieri della Città Eterna. Monitoraggio che ha immortalato l’aria di lavoro nel quadrante di Ostia Antica, che oggi si è trasformata in un’immensa piscina salmastra ai piedi della stazione ferroviaria. Le aree di scavo si sono riempite di acqua e fango, in una situazione che merita dei controlli immediati: sono visibili, infatti, dei collegamenti elettrici scoperti e di cui non è chiara la natura.

L’immensa pozza d’acqua nell’entroterra del X Municipio

Da giorni Di Staso lanciava appelli per far tornare operativo il cantiere, aprendo uno scambio di battute con l’Amministrazione del X Municipio di Roma Capitale sulle pagine dei giornali locali. Resta che il disastro, dopo i primi temporali forti, sembra essersi palesato su via della Stazione di Ostia Antica: la buca dove operavano gli operai si è riempita di acqua piovana, probabilmente superando addirittura il metro di profondità. Acqua che, per far ripartire i lavori, probabilmente dovrà asciugarsi nel corso dei prossimi giorni.

I danni dell’acqua piovana nel cantiere lidense

Come lasciano presumere le fotografie di Gaetano Di Staso, l’acqua piovana che si è depositata nel cantiere potrebbe aver danneggiato delle strutture all’interno dell’area di lavoro. Ecco perché, da parte del X Municipio di Roma Capitale, servirebbe un attento sopralluogo già nelle prossime ore in questo punto.