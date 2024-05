Cantine Aperte, arriva l’evento il 25 e 26 maggio nel Lazio

Il 25 e il 26 maggio 2024 ritorno Cantine Aperte nel Lazio: l’evento è organizzato dal Movimento Turismo del Vino.

A fine maggio arriva l’evento Cantine Aperte. La manifestazione enoturistica approderà nel Lazio, organizzata dal Movimento Turismo del Vino. L’evento prenderà piede nell’ultimo weekend di maggio 2024, quando i turisti potranno provare un viaggio nella promozione enogastronomica tra sabato 25 e domenica 26. Come storicamente succede, la manifestazione riunirà centinaia di produttori vinicoli e migliaia di appassionati legati al mondo del vino.

Cantine Aperte ritorna nel Lazio il 25 e 26 maggio

Numerose le cantine che saranno aperte per questa kermesse vinicola, che nell’ultimo weekend di maggio dovranno ospitare migliaia di enoturisti. Come hanno previsto gli organizzatori di MTV, sarà una vera festa del vino nella regione laziale. Come raccontato dal presidente Nicola D’Auria a RomaToday, la manifestazione punta a portare gli enoturisti nei principali luoghi dove nasce il vino italiano.

Un nuovo modo di promuovere il vino in Italia

L’approccio per degustare il vino, non è solamente berlo all’interno di un bicchiere. Il prodotto vinicolo va conosciuto nella sua interezza, partendo anzitutto dalla conoscenza del suo territorio di produzione. A questo si unisce la voce degli stessi produttori, capace di raccontare la storia della loro attività e tanti aneddoti legati a questa loro esperienza nel mercato enogastronomico italiano e internazionale.

Il progetto di Cantine Aperte

Il progetto di Cantine Aperte punta a promuovere l’eccellenza del vino in maniera alternativa, non fermandosi solo alla degustazione dentro una cantina ma permettendo anche una conoscenza del territorio dove viene prodotto. La manifestazione promuove uno spirito importante, ovvero quello del “bere bene” e soprattutto farlo responsabilmente. Un modo che coniuga due mondi importantissimi di questo Paese: la degustazione delle eccellenze enogastronomiche italiane e poi le attrazioni storiche e naturali di quei territori. Due condizioni che regolano il turismo in Italia, attraendo turisti italiani ma soprattutto provenienti dagli Stati esteri.