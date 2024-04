Caos al Policlinico Umberto I, medici contro le nuove unità a degenza infermieristica

Caos all’interno del Policlinico Umberto I di Roma: i sindacati attaccano l’apertura dell’Unità Operativa a Gestione Infermieristica.

Al Policlinico Umberto I dovevano alleggerire il carico del Pronto Soccorso le nuove unità a degenza infermieristica. In realtà hanno aperto una nuova polemica tra il personale sanitario, che in queste ore attraverso i sindacati ha mosso delle perplessità sull’utilizzo di questi nuovi servizi all’interno della struttura ospedaliera capitolina. Il servizio offerto dagli infermieri, infatti, andrebbe contro le attuali leggi sanitarie in vigore in Italia.

Caos sulle unità a degenza infermieristica al Policlinico Umberto I

Chi attesterà i pazienti in caso di decesso in quei nuovi reparti? Chi i dosaggi di medicine? I dubbi dei medici del Policlinico Umberto I sono molteplici, in una situazione che potrebbe far chiudere il progetto per le unità a degenza infermieristica per la seconda volta in pochi anni. Il progetto sanitario è partito da poche settimane, eppure già i sindacati dei medici attaccano il Governatore del Lazio Francesco Rocca.

L’opinione dei sindacati sulla situazione al Policlinico Umberto I

A sollevare interrogativi sulla vicenda, è anzitutto il sindacato Federazione Veterinari e Medici sulle pagine di Affari Italiani. Infatti, le modalità operative di queste nuove realtà pare andare contro gli ordinamenti di legge. Come ha spiegato Antonio Silli Scavalli, il problema principale si trova con la gestione a distanza dei pazienti.

Una situazione che riemerge con le stesse criticità del passato, considerato come già nel 2019 emerse un’analoga criticità: anche il vecchio governatore Nicola Zingaretti propose un progetto analogo durante la sua presidenza, raccogliendo le molteplici critiche e perplessità del personale medico. Un progetto che, all’epoca, durò poco meno di sei mesi.

La lettera alla Regione Lazio sul caso dell’ospedale

Il sindacato FVM in queste ore ha mandato una lettera protocollata al Presidente della Regione Lazio, sollevando questioni chiave sulle unità a degenza infermieristica e facendo riferimento a una sentenza della Cassazione: in questo esempio, lo stesso Tribunale mette in dubbio la validità di questi reparti gestiti esclusivamente da infermieri.