Capodanno 2023 a Roma, quali sono gli orari di metro e bus per il 31 dicembre e il 1 gennaio

Roma. Come sarà il trasporto pubblico per Capodanno? La risposta arriva direttamente dai canali ufficiali Atac, con tutte le informazioni su orari e tratte di metro e bus per il 31 dicembre e il 1 gennaio 2023. Ecco di seguito il dettaglio da tenere a mente.

Roma, dimentica lo zaino sul bus Atac e se ne accorge in treno: ‘favola’ di Natale con ‘regalo’ inaspettato

Orari di metro e bus per il 31 dicembre e il 1 gennaio a Roma

Per la notte dell’ultimo dell’anno le metro saranno prolungate nell’orario sino alle 2,30. Dopo le 2,30, sia le metro che la ferrovia MetroMare saranno sostituite dalle linee bus notturne nMA, nMB, nMB1, nMC e nME, attive sino alle 8.

Tutte le altre linee bus e tram, sempre il 31 dicembre si fermeranno alle 21 (le linee il cui servizio termina prima delle 21 mantengono il proprio orario), con l’eccezione di 13 collegamenti attivi anche di notte (sino alle 2,30). Le linee attive sino alle 2,30 di notte saranno H, 2 (per l’occasione su bus anziché su tram), 128, 170, 200, 280, 301, 336, 544, 766, 881, 905. La linea notturna n913 sarà attiva dalle 21,30 alle 2,30. Sulla rete notturna, dunque, circoleranno le linee nMA, nMB, nMB1, nMC e nME (dalle 2,30 alle 8) e la linea n913 (dalle 21,30 alle 2,30). Le altre linee “n” nella notte tra il 31 e l’1 non saranno in servizio.

I treni della ferrovia Termini-Centocelle fanno le ultime corse da Termini alle ore 21,30, da Centocelle alle 21,03.

I parcheggi di scambio di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano sono aperti dalle 5,15 del mattino e sino alle 3,15 di notte. Il parcheggio della stazione Ostiense è aperto dalle 6 alle 20. Il parcheggio Trastevere chiude alle 23.

Le biglietterie Atac chiudono alle ore 19. Utilizzabili anche le biglietterie online. In metro, e su molti bus e tram, si può anche pagare con la carta di credito o il bancomat.

Chiusure e deviazioni per la notte di Capodanno

Sempre nella notte dell’ultimo dell’anno, previste chiusure e deviazioni nell’area del Circo Massimo , dove si terrà un concerto organizzato da Roma Capitale. Ci sarà, inoltre, l’accensione straordinaria, notturna, delle telecamere che controllano le Zone a traffico limitato. Qui i dettagli.

, dove si terrà un concerto organizzato da Roma Capitale. Qui i dettagli. Il Primo gennaio , il servizio riprende alle 8 del mattino, poi normale orario festivo.

alle 8 del mattino, poi normale orario festivo. I parcheggi di scambio di Anagnina, Cinecittà, Arco di Travertino, Laurentina, Eur Magliana, Rebibbia, Ionio e Pantano aprono alle ore 7,45. Il parcheggio della stazione Ostiense apre alle 8. Il parcheggio Trastevere apre alle 6.

Le biglietterie Atac sono aperte dalle 10,40 alle 20. Utilizzabili anche le biglietterie online. In metro, e su molti bus e tram, si può anche pagare con la carta di credito o il bancomat.

Sui canali di comunicazione di Cotral e Astral gli orari di bus extraurbani, ferrovia Roma-Nord e ferrovia Metromare.

Aggiornamenti sulle corse di Capodanno

“In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2023 e in particolare per il concerto organizzato dal Campidoglio al Circo Massimo, per agevolare l’afflusso e il deflusso dei cittadini, Atac ha previsto l’intensificazione delle corse dei bus e delle Metro A, B, B1 e C”, così in una nota l’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale.

Il potenziamento delle corse previste