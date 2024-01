Capodanno 2024 a Cinecittà World: boom di visite e divertimento con Guè, Corona e Pago

Grande successo per il Capodanno 2024 organizzato da Cinecittà World: 20 mila presenze registrate con la musica di Guè, Corona e Pago.

L’assenza improvvisa di Achille Lauro non ha rovinato il Capodanno al parco divertimenti di Cinecittà World, che ugualmente ha potuto festeggiare l’arrivo del 2024 sulle note musicali di Guè Pequeno, la dance Anni ’90 di Corona, la musica del cantante pago, decine di Dj che si sono alternati nella struttura e soprattutto le attrazioni di questa attività.

Boom di visite per il Capodanno a Cinecittà World

Per la notte di Capodanno, l’effetto Achille Lauro non ha arrestato le attività di Cinecittà World. All’interno del parco divertimenti di Castel Romano, infatti, si sono contate almeno 20 mila presenza, con 4 mila cene servite nei ristoranti dell’immensa area. Come fanno notare dalla dirigenza del parco, a Cinecittà World ha preso vita il Cenone più grande d’Italia per salutare il 2023 e dare il benvenuto all’anno nuovo.

Gli spettacoli di Cinecittà World nella notte di Capodanno

La musica del rapper Guè Pequeno e una leggenda della dance Anni ’90 come Corona, sono stati solo una parte degli eventi presentati ai visitatori del parco divertimenti nella notte del 31 dicembre 2023. Le persone, oltre alla musica e le attrazioni, sono rimaste incantate dalle acrobazie sul ghiaccio di “Christmas on Ice”, in una gigantesca festa di Capodanno durata fino alle 6 del mattino della giornati di lunedì Primo Gennaio 2024.

Il sorriso di giovani, bimbi e famiglie

Tante le fasce d’età che hanno preso parte a questo evento di Capodanno, che ha reso felici in una notte sola tantissimi teenager, bambini e soprattutto tutte quelle famiglie che li hanno accompagnati a Cinecittà World. Parco che non ha fatto mancare anche i fuochi d’artificio, andati in scena nel cielo sopra la famosissima Piazza del Parco.

Nessuna responsabilità di Cinecittà World sull’assenza di Achille Lauro

La struttura di Cinecittà World, sentita telefonicamente sul caso Achille Lauro, ha sottolineato come non abbia nessuna responsabilità sull’assenza dell’artista nella serata di Capodanno. Tutto è dipeso dagli organizzatori della Luxury Events, che avevano la responsabilità di vendere i biglietti dell’artista romano. Infatti, sono stati molto pochi i ticket venduti per l’esibizione del cantante italiano, costringendo gli organizzatori ad annullare lo spettacolo e aprire probabilmente un contenzioso con l’entourage dell’artista. Lauro che, nelle stesse ore dell’ormai saltato concerto a Cinecittà World, veniva immortalato mentre si trovava a New York per passare il Capodanno.