Capodanno 2024 a Roma: tutte le feste quartiere per quartiere

Ecco tutti gli eventi per passare il Capodanno 2024 a Roma: tutte le attività tra Centro Storico, Testaccio, Trastevere e l’Eur.

Roma è una città che offre mille opportunità per festeggiare il Capodanno in modo unico e indimenticabile. Che siate alla ricerca di una serata romantica, di una festa scatenata, di uno spettacolo culturale o di una cena raffinata, la capitale vi saprà sorprendere con le sue proposte per il 31 dicembre 2023. In questo articolo vi presentiamo alcune delle feste e degli eventi più interessanti organizzati a Roma per il Capodanno 2024, suddivisi per quartiere.

Capodanno 2024 al Centro Storico di Roma

Il centro storico di Roma è il cuore pulsante della città, dove si concentrano i monumenti più famosi, le vie dello shopping, i musei e le chiese. Per il Capodanno, il centro storico si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove si svolgono concerti, spettacoli, fuochi d’artificio e animazioni. Tra le attrazioni principali, c’è il tradizionale concerto gratuito al Circo Massimo, che quest’anno vedrà esibirsi artisti di fama nazionale come Blanco, Francesca Michielin e Lazza.

Il concerto inizierà alle 21:30 e terminerà a mezzanotte con il conto alla rovescia e lo spettacolo pirotecnico. Per chi preferisce una serata più tranquilla, il centro storico offre anche la possibilità di assistere a spettacoli teatrali, musicali e comici nei vari teatri della zona, come il Teatro Argentina, il Teatro Sistina, il Teatro dell’Opera e il Teatro Brancaccio. Infine, per chi vuole cenare in un ristorante elegante e raffinato, il centro storico offre una vasta scelta di locali che propongono menù di alta qualità, a base di piatti tipici romani o di cucina internazionale: servirà però prenotare per tempo.

Capodanno 2024 nel caratteristico quartiere di Trastevere

Trastevere è il quartiere più caratteristico e bohémien di Roma, dove si respira un’atmosfera magica e autentica. Le sue stradine, i suoi vicoli, le sue piazze e le sue chiese sono il luogo ideale per passeggiare e scoprire i tesori nascosti della città. Per il Capodanno, Trastevere si anima di luci, colori, musica e allegria, grazie alle numerose feste organizzate nei locali, nelle piazze e nelle chiese del quartiere.

Tra le feste più popolari, c’è quella di Piazza Santa Maria in Trastevere, dove si esibiscono gruppi musicali, artisti di strada e dj. La festa inizia alle 22:00 e prosegue fino all’alba, con il brindisi di mezzanotte e i fuochi d’artificio. Per chi cerca una festa più intima e rilassata, invece, ci sono le cene a lume di candela nei ristoranti e nelle trattorie tipiche di Trastevere, dove si possono gustare le specialità della cucina romana, come la carbonara, l’amatriciana, la coda alla vaccinara e i carciofi alla giudia. Inoltre, per chi vuole vivere un’esperienza spirituale, ci sono le celebrazioni religiose nelle chiese di Trastevere, come la Basilica di Santa Maria in Trastevere, la Chiesa di San Francesco a Ripa e la Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere.

Nel cuore della movida romana: Capodanno 2024 a Testaccio

Testaccio è il quartiere più giovane e vivace di Roma, dove si trova la movida notturna più frizzante e variegata della città. Qui si concentrano le discoteche, i pub, i wine bar, i locali live e i club più alla moda, dove si può ballare, bere, ascoltare musica e divertirsi fino al mattino. Per il Capodanno, Testaccio offre una vasta gamma di feste per tutti i gusti e le tasche, dalle feste open bar alle feste a tema, dalle feste in maschera alle feste in costume. Tra le feste più famose, c’è quella dell’Apericlub Testaccio, che propone una serata all’insegna della musica house, techno e dance, con dj, spettacoli di luci e laser, gadget e animazione. La festa inizia alle 20:00 e termina dopo la mezzanotte, con il brindisi di mezzanotte e i fuochi d’artificio. Inoltre, per chi vuole cenare in un ambiente informale e accogliente, ci sono le pizzerie, le osterie e i bistrot di Testaccio, dove si possono assaggiare le pizze, le fritture, i supplì e i dolci tipici del quartiere.

Il Capodanno 2024 all’Eur

Eur è il quartiere più moderno e futuristico di Roma, dove si ergono i palazzi e i monumenti più imponenti e originali della città. Qui si trovano il Palazzo della Civiltà Italiana, il Museo della Civiltà Romana, il Palazzo dei Congressi e il Laghetto dell’Eur. Per il Capodanno, Eur si trasforma in un luogo di festa e di cultura, grazie agli eventi e alle iniziative organizzate nei vari spazi e strutture del quartiere.

Per chi vuole festeggiare il Capodanno in un ambiente elegante e raffinato, ci sono le feste e le cene di gala organizzate nei palazzi e nelle ville di Eur, dove si può godere di un servizio di alto livello, di un menù di qualità, di una musica selezionata e di una vista mozzafiato sulla città. Tra le feste e le cene di gala più esclusive, c’è quella di Casa Novecento, che offre una serata con aperitivo, buffet, cena, spettacolo, dj set, brindisi e fuochi d’artificio. La festa inizia alle 20:30 e termina a notte inoltrata, con il conto alla rovescia e il lancio dei palloncini.

Queste sono solo alcune delle feste e degli eventi che si svolgeranno a Roma per il Capodanno 2024, ma ce ne sono molti altri da scoprire e da vivere. Roma è una città che sa stupire e incantare in ogni occasione, e il Capodanno è una di quelle che non si dimenticano facilmente. Che aspettate? Prenotate subito la vostra festa preferita e preparatevi a salutare il 2023 e ad accogliere il 2024 in una delle città più belle del mondo.