Capodanno al Circo Massimo: musica, festa e sogno per 80mila spettatori

Tutto pronto questa sera per il Capodanno al Circo Massimo: per le autorità saranno almeno 80 mila persone a Roma.

Roma si prepara a salutare il nuovo anno con una grande festa al Circo Massimo. L’appuntamento è fissato per questa sera, 31 dicembre, alle 21,30. Il palco lungo 50 metri per questo Capodanno, impreziosito da centocinquanta luci, ospiterà stasera le esibizioni di Francesca Michielin, Blanco e Lazza, insieme ad altri talentuosi artisti del panorama musicale contemporaneo.

Capodanno al Circo Massimo: come si svolgerà

L’evento, gratuito e aperto a tutti, è organizzato quest’oggi dal Comune di Roma in collaborazione con RDS 100% Grandi Successi. L’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, ha anticipato su La Repubblica un’attesa affluenza di ottantamila persone, rendendo l’evento uno dei momenti clou delle celebrazioni di fine anno nella Capitale d’Italia. “Il Capodanno al Circo Massimo è un appuntamento imperdibile per tutti i romani e per i turisti che visitano la nostra città”, ha dichiarato Onorato. “Un’occasione per celebrare insieme l’arrivo del nuovo anno con musica, divertimento e speranza per il futuro”.

L’evento di Rds 100% Grandi Successi al Circo Massimo

L’evento sarà presentato dai conduttori Francesca Romana D’Andrea e Filippo Ferraro. Dopo le esibizioni degli artisti, la festa continuerà con un DJ set speciale a cura di Rds, Dimensione Suono Roma. Per garantire la sicurezza del pubblico, il Campidoglio ha pianificato misure molto significative. Saranno schierati ben 1.200 vigili in strada, e il Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, assicura che le forze dell’ordine saranno particolarmente attente, considerando il contesto internazionale delicato e gli attuali scenari internaizionali.

Il traffico nella zona del Circo Massimo per questa sera

Inoltre, alcune vie intorno al Circo Massimo saranno chiuse al traffico, e variazioni sono previste anche per alcune linee dei bus Atac. Il Capodanno al Circo Massimo si preannuncia questa sera una festa ricca di musica, divertimento e speranza per il futuro. Un appuntamento da non perdere per celebrare l’arrivo del nuovo anno in una delle location più suggestive della città.