Capodanno e animali domestici: i consigli dell’OIPA per proteggere cani e gatti dai botti

In vista di Capodanno, i consigli dell’Oipa per tenere protetti e al sicuro i nostri animali domestici, in particolare cani e gatti.

L’arrivo del nuovo anno porta con sé la consueta preoccupazione legata ai botti e ai fuochi d’artificio, un vero tormento per gli amici a quattro zampe. I rumori forti e improvvisi, infatti, possono provocare in loro un forte stato di stress e di paura, che può sfociare in comportamenti pericolosi, come le fughe. Ecco i consigli di Oipa in vista di Capodanno, per proteggere cani e gatti domestici.

Capodanno: i consigli di Oipa per chi possiede cani e gatti

Per sensibilizzare i proprietari su come proteggere i loro animali durante la notte di Capodanno, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa) ha redatto un video-decalogo per evitare incidenti, ferimenti e smarrimenti tra i nostri fedeli compagni terrorizzati. Gli effetti dei botti e dei fuochi artificiali sui nostri amici pelosi sono molteplici e spesso gravi. Gli animali impauriti possono scappare dai giardini, perdendosi o rischiando di essere investiti. Quelli più anziani o con problemi cardiaci possono addirittura morire d’infarto. Anche la fauna selvatica risente dell’impatto, con uccelli e animali dei parchi che, spaventati dal frastuono, si disorientano provocando incidenti. Addirittura, le “lanterne cinesi” utilizzate in occasione del Capodanno possono causare danni mortali agli animali, con casi di ustioni, strangolamenti o emorragie interne.

Le regole da tenere per chi ha animali domestici

L’Oipa ha redatto un decalogo con regole e suggerimenti fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere degli animali domestici durante il Capodanno. Ecco i punti salienti:

Allontanamento dai festeggiamenti: Tenere gli animali il più lontano possibile dai luoghi in cui vengono esplosi i petardi.

Tenere gli animali il più lontano possibile dai luoghi in cui vengono esplosi i petardi. Presenza costante: Evitare di lasciare soli gli animali, mostrarsi vicini, tranquilli e cercare di distrarli.

Evitare di lasciare soli gli animali, mostrarsi vicini, tranquilli e cercare di distrarli. Rifugio sicuro: Non lasciare gli animali in giardino; tenerli in casa o in un luogo protetto per evitare fughe.

Non lasciare gli animali in giardino; tenerli in casa o in un luogo protetto per evitare fughe. Ambiente protetto: Aumentare il volume di radio o televisione, chiudendo finestre e persiane.

Aumentare il volume di radio o televisione, chiudendo finestre e persiane. Rispetto dei rifugi: Consentire agli animali di rifugiarsi dove preferiscono, anche se normalmente vietato.

Consentire agli animali di rifugiarsi dove preferiscono, anche se normalmente vietato. Passeggiate sicure: Durante le passeggiate, tenere gli animali al guinzaglio per evitare fughe dettate dalla paura.

Durante le passeggiate, tenere gli animali al guinzaglio per evitare fughe dettate dalla paura. Valutazione veterinaria: Consultare un veterinario comportamentalista per valutare terapie di supporto.

Consultare un veterinario comportamentalista per valutare terapie di supporto. Evitare tranquillanti fai-da-te: Evitare l’uso di tranquillanti fai-da-te, potenzialmente dannosi.

Evitare l’uso di tranquillanti fai-da-te, potenzialmente dannosi. Gita fuori porta: Organizzare una gita lontano dai centri urbani per evitare rumori forti e improvvisi.

Organizzare una gita lontano dai centri urbani per evitare rumori forti e improvvisi. Coinvolgere il Comune: Chiedere al Comune un’ordinanza contro i botti e sensibilizzare l’opinione pubblica sui danni agli animali domestici e selvatici.

L’invito di Oipa a non usare i botti

L’Oipa ha anche lanciato un appello alle forze dell’ordine affinché considerino prioritari i controlli per far rispettare le ordinanze, minimizzando così le conseguenze delle condotte irresponsabili legate ai petardi. In conclusione, il presidente dell’Oipa, Massimo Comparotto, sottolinea che l’inizio del nuovo anno dovrebbe essere un momento di gioia per tutti, non un motivo di terrore e angoscia per gli animali.

Come proteggere gli animali in casa

Ecco alcuni consigli specifici per proteggere i nostri animali dai botti di Capodanno:

Se il vostro animale è particolarmente sensibile ai rumori, è possibile iniziare a prepararlo in anticipo, esponendolo gradualmente a suoni simili a quelli dei petardi, come ad esempio il rumore di un aspirapolvere o di un martello.

Durante la notte di Capodanno, è importante creare un ambiente il più possibile tranquillo e protetto per il vostro animale. Tenetelo in casa o in un luogo chiuso, lontano da finestre e porte.

Se il vostro animale è molto agitato, potete provare a distrarlo con dei giochi o dei dolcetti.

In caso di fuga, non cercate di rincorrere il vostro animale, ma contattate immediatamente le forze dell’ordine o una struttura di recupero animali.

Con un po’ di attenzione e di buon senso, possiamo aiutare i nostri animali a superare questa difficile notte in sicurezza e serenità.