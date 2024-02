Carabiniere in pensione si barrica in casa con la moglie, in corso una trattativa per liberarla

Già il 26 dicembre del 2022, l’ex militare si era barricato in casa con la moglie e ne era uscito dopo una lunga trattativa.

In corso una trattativa con la polizia e i carabinieri accorsi sul posto.

Un carabiniere in pensione si è barricato in casa a Pavullo, provincia di Modena, con la moglie. Il 26 dicembre 2022, l’ex militare aveva compiuto un gesto simile. All’epoca si era chiuso in casa con la moglie, minacciandola di morte, e ne era uscito dopo 10 ore di trattative. Sul posto polizia e carabinieri con cui è in corso una mediazione. Non sono chiari i motivi del gesto.

Notizia in aggiornamento.