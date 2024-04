Carabinieri travolti da un Suv, è morto anche l’anziano rimasto ferito nell’incidente

Il 75enne di Campagna (Salerno) era ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Battipaglia. Questa mattina dal nosocomio campano è giunta la notizia del suo decesso.

Intanto, si aggrava la posizione della 31enne che era alla guida del Suv che ha travolto l’auto di servizio su cui viaggiavano il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato scelto Francesco Ferraro, morti sul colpo.

Morto anche l’anziano coinvolto nell’incidente di Eboli

Sale a tre il bilancio delle vittime dell’incidente stradale avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorso nel Salernitano. Dopo i carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, morti sul colpo, è deceduto anche Cosimo Filantropia, 75enne di Campagna (Salerno) che viaggiava a bordo di una terza auto. Ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Battipaglia, l’anziano è deceduto nelle scorse ore, dopo una settimana di agonia.

Si aggrava quindi la posizione di Nancy Liliano, la 31enne alla guida del Suv che ha speronato l’auto dei carabinieri, per poi terminare la sua corsa contro l’auto su cui viaggiava il 75enne, appena venuto a mancare. La donna è risultata positiva ai primi test di alcol e droga. Rimasta lievemente ferita, dopo alcuni giorni di ricovero ha fatto rientro a casa. Tramite il suo legale ha fatto sapere di essere dispiaciuta per quanto accaduto quella drammatica notte. Quella notte, in auto con lei, viaggiava anche una ragazza di 18 anni, rimasta ferita, seppur non in modo grave.

La dinamica dell’incidente

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile scorsi, lungo la strada statale 19, arteria di collegamento tra il quadrivio di Campagna e località Sant’Andrea a Salerno, una Range Rover guidata dalla 31enne di Campagna avrebbe travolto l’auto di servizio su cui viaggiavano i carabinieri Francesco Pastore e Francesco Ferraro, entrambi originari della Puglia.

Alla guida della pattuglia di servizio c’era il collega delle vittime, Paolo Volpe, rimasto gravemente ferito. Dopo aver speronato l’auto dei militari, la Range Rover ha concluso la sua corsa contro un’altra auto, guidata dal 75enne Cosimo Filantropia. I due carabinieri, che viaggiavano dal lato passeggero, sono morti sul colpo. L’anziano è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Battipaglia. Al momento la salma dell’uomo è stata posta sotto sequestro presso l’ospedale campano. Il magistrato che si occupa dell’inchiesta potrebbe disporre l’esame autoptico.

La 31enne è formalmente indagata per omicidio stradale dalla Procura di Salerno. Se le venisse riconosciuto il reato che le viene contestato, la sua posizione si aggraverebbe ulteriormente con la morte del 75enne.