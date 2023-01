Carlo Tavecchio, morto l’ex presidente della FIGC

Morto Carlo Tavecchio. L’ex presidente della Figc è deceduto questa notte, all’età di 79 anni, presso l’ospedale di Erba. Tavecchio era ricoverato a causa di una polmonite bilaterale. Nella notte le sue condizioni si sono aggravate al punto da provocare il decesso improvviso.

Carlo Tavecchio, tra calcio e politica

Viene ricordato sicuramente per quanto fatto nella Federcalcio. È stato presidente della Figc dal 2014 al 2017. Si dimise in modo clamoroso a causa della mancata qualificazione della Nazionale italiana ai campionati Mondiali del 2018. Era sicuramente un personaggio particolare, spontaneo e senza peli sulla lingua. Rimase alla storia la sua la gaffe prima di essere eletto presidente della Federcalcio, “Opti Pobà che mangiava le banane”, un personaggio inventato all’interno di un discorso incentrato sull’invasione dei calciatori stranieri. Quella storia gli costò una sospensione per sei mesi da parte dell’Uefa, che l’accusò di razzismo.

Ma nella vita di Carlo Tavecchio non c’era solo lo sport. Era un grande appassionato di politica. Tanto che solo qualche settimana fa era stato contattato da alcuni club di Serie C per un’eventuale candidatura come presidente della Lega Pro.

Il ricordo

Il Comitato regionale Lombardia della Lega nazionale dilettanti, alla notizia della morte di Carlo Tavecchio, ha voluto esprimere il proprio cordoglio con un lungo messaggio. “Con sgomento, i componenti del Consiglio direttivo del Crl con i collaboratori e dipendenti tutti del comitato e delle delegazioni, piangono l’improvvisa scomparsa del presidente del Comitato regionale Lombardia Carlo Tavecchio. Non vogliamo qui ricordare il prestigioso e inimitabile curriculum sportivo del presidente, già dirigente di società e dirigente federale partito dal Comitato lombardo per approdare alla presidenza della Lega nazionale dilettanti, prima, e della Federazione italiana gioco calcio, poi, mettendosi di nuovo a disposizione del Crl dal 9 gennaio 2021, ma vogliamo tenere impresso nelle nostre menti e nei nostri cuori l’uomo brillante, dallo smisurato spirito di servizio e battagliero nel portare avanti tutte le istanze in favore del tanto amato mondo del volontariato e del sociale espresso dal calcio dilettantistico e giovanile. Caro presidente, hai corso per tutta la tua vita a massima velocità: ora riposa in pace. Nel rivolgere un pensiero di stretta vicinanza a tutti i familiari, la signora Eugenia, la figlia, i nipoti e non ultimo il consigliere Mario Tavecchio, si comunica che data e luogo delle esequie verranno resi noti con prossima comunicazione”.

I funerali, da quanto è stato comunicato successivamente, si svolgeranno lunedì 30 gennaio a Ponte Lambro.